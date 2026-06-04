Ni maniáticos ni exagerados: por qué odias escuchar cómo respiran otros

Hay personas que sienten una irritación difícil de controlar cuando escuchan a alguien respirar, masticar o teclear cerca. No se trata solo de una molestia puntual ni de intolerancia al ruido fuerte. Puede ser misofonía, una condición todavía poco conocida que provoca una reacción emocional intensa ante sonidos cotidianos casi imperceptibles para la mayoría.

La psicóloga especializada en sensibilidad auditiva Celia Incio, autora del libro Maldito ruido, ha explicado en Es la mañana de fin de semana de esRadio cómo esta alteración puede afectar a las relaciones personales, el trabajo o incluso la vida diaria de quienes la padecen.

Cuando un sonido cotidiano se vuelve insoportable

La misofonía se caracteriza por una respuesta desproporcionada frente a determinados sonidos habituales. No hablamos de obras, tráfico o música alta, sino de estímulos mucho más sutiles.

La psicóloga señala que la persona siente una necesidad inmediata de detener ese sonido. Uno de los rasgos que más se repiten es que la atención queda completamente fijada en el sonido. La persona anticipa además pensamientos de rechazo o desesperación —"no lo puedo soportar", "¿por qué lo hace así?"— que intensifican todavía más el malestar.

No es molestia al ruido: la diferencia con otros sonidos

Uno de los aspectos más importantes para entender esta condición es distinguirla de la incomodidad normal ante determinados ruidos. "No hablamos de ruidos fuertes", aclara Incio. La especialista insiste en que la misofonía suele aparecer frente a sonidos sutiles y repetitivos que pasan desapercibidos para la mayoría de personas.

Esto explica por qué alguien puede soportar un concierto o unos fuegos artificiales, pero sentirse completamente desbordado por la respiración de otra persona en un tren o el sonido de unos pasos en el piso de arriba.

Además, la reacción no siempre aparece con todo el mundo. La sensibilidad es selectiva. Una persona puede sentirse profundamente irritada por cómo mastica su pareja, pero no experimentar ninguna reacción ante ese mismo sonido emitido por otra persona. "Puede que no soportes cómo respira tu pareja y, sin embargo, al lado de un amigo ese mismo sonido no despierte ninguna reacción", explica la autora.

El impacto en la vida diaria y las relaciones

La falta de información sobre la misofonía ha provocado durante años que muchas personas hayan convivido con incomprensión, vergüenza o culpa. Celia explica que muchas personas llegan a consulta después de años sintiéndose "bichos raros, exagerados o maniáticos". El problema, añade, es que el impacto puede llegar a ser muy limitante.

La especialista relata casos de personas que han dejado de utilizar el transporte público, evitan ir al cine o incluso cambian repetidamente de vivienda intentando encontrar un entorno silencioso. "Nunca me olvidaré de una persona que pasó sus vacaciones durmiendo en la bañera porque era el único sitio donde no escuchaba los sonidos de alrededor", cuenta.

¿Tiene tratamiento?

Aunque muchas personas preguntan por medicación específica, actualmente no existe un tratamiento farmacológico para la misofonía.

La especialista insiste en que el objetivo no pasa por eliminar todos los detonantes del entorno, sino por aprender a manejarlos para recuperar calidad de vida.