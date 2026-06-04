La clínica IVI Mallorca celebra su décimo aniversario con más de 2.900 bebés nacidos

La clínica especializada en reproducción asistida IVI Mallorca ha conmemorado su décimo aniversario tras una década dedicada al desarrollo de técnicas avanzadas de reproducción asistida, logrando el nacimiento de más de 2.900 bebés. El centro, que realiza de media 1.350 tratamientos anuales, destaca por su apuesta por la investigación y los avances tecnológicos en medicina reproductiva.

En estos diez años se han llevado a cabo en esta clínica cerca de 13.500 tratamientos de reproducción asistida, lo que ha permitido un incremento del 128 % en la demanda de sus servicios. En la actualidad, el 42 % de los procedimientos realizados corresponde a tratamientos de ovodonación.

"Como referentes en medicina reproductiva y gracias a una sólida apuesta por la investigación, en IVI Mallorca hemos podido acompañar en estos diez años a nuevos modelos familiares", señaló Clara Colomé, directora de IVI Mallorca. Los tratamientos para mujeres sin pareja o parejas de mujeres representan ya más del 18 % de los procedimientos realizados.

La edad media de las pacientes en IVI Mallorca roza actualmente los 39 años, reflejando la tendencia de las mujeres a ser madres a edades más avanzadas. En el caso de los tratamientos de ovodonación, la edad media de las pacientes supera los 41 años.

Crecimiento y tecnología pionera

En el marco de su décimo aniversario, la clínica destacó la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, que ha contribuido a tasas de implantación acumuladas del 97 % en fecundación in vitro (FIV) y del 99 % en ovodonación. Estas cifras reflejan la efectividad de los tratamientos y su impacto en la vida de las pacientes.

Entre los avances más destacados en la última década se encuentra la preservación de la fertilidad mediante la vitrificación de óvulos, un procedimiento que ha registrado un aumento del 115 % en los últimos diez años. En este periodo, IVI Mallorca ha realizado más de 1.200 tratamientos de este tipo.

Colomé subrayó que el perfil de las pacientes que optan por la vitrificación ha evolucionado, ya que hace unos años era más frecuente entre mujeres sin pareja que querían mantener sus opciones de cara al futuro. En la actualidad, se atiende también a muchas parejas que posponen este proceso por motivos personales, laborales o de estabilidad.

La clínica también destacó que, desde su integración en el grupo IVI-RMA en 2016, ha consolidado su posición como referente internacional en medicina reproductiva. La llegada de pacientes no residentes, principalmente de Alemania y Reino Unido, ha sido clave para este crecimiento desde sus inicios en 2006.

Una década de éxitos

Los orígenes de IVI Mallorca se remontan a 1996 con la creación de Ibilab, un centro fundado por los doctores Roses, Marqueta y Torres. En 2016, la integración en el grupo IVI-RMA marcó un punto de inflexión, reforzando su proyección internacional y su capacidad para ofrecer tratamientos de vanguardia.

La clínica también resaltó la importancia de concienciar sobre la fertilidad y el impacto de la edad en la capacidad reproductiva. "La fertilidad comienza a descender de forma más acusada a partir de los 35 años", concluyó la doctora Colomé, quien destacó el compromiso de IVI Mallorca con la planificación familiar y la atención personalizada a sus pacientes.