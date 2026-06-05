La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha activado una alerta alimentaria por la presencia de salmonela en dos variedades de chorizo de la marca La Serrana.

En concreto, los productos señalados son los conocidos como chorizo Herradura y chorizo Rosario. El aviso se centra específicamente en el lote OTE:200526 de ambas modalidades, que cuentan con una fecha de consumo preferente establecida para el 20 de agosto del año 2026. Estos artículos, según ha detallado el Gobierno autonómico a través de un comunicado oficial, se distribuyen y comercializan sin envasar, lo que exige una mayor atención por parte de los compradores a la hora de identificarlos en sus hogares.

Como consecuencia de las habituales investigaciones de control sanitario, la Consejería que dirige el departamento de Sanidad ha tomado la decisión, amparándose en el principio de precaución, de retirar todos los lotes de estos embutidos. El objetivo principal es garantizar un nivel óptimo de protección para la salud pública y evitar cualquier posible brote vinculado al consumo de este alimento contaminado. Por ello, se ha ordenado la paralización inmediata de la venta en todos los establecimientos comerciales donde se había distribuido.

Las áreas afectadas por esta red de distribución se concentran principalmente en diversas localidades de dos provincias andaluzas. En la provincia de Sevilla, los productos han llegado a municipios como San José de la Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Marchena, Lora del Río, La Puebla de Cazalla, El Cuervo de Sevilla, Lebrija, Palmar de Troya, Las Cabezas de San Juan, Morón de la Frontera, Brenes, Los Rosales, Carmona y la propia Sevilla capital. Por su parte, en la provincia de Cádiz, la alerta se extiende a poblaciones de gran tamaño como Jerez de la Frontera o Arcos de la Frontera, así como a Alcalá de los Gazules, Tocina, Río San Pedro de Puerto Real, Los Badalejos, Medina Sidonia y Paterna de Rivera.

Ante esta situación, desde Salud Pública se recomienda a todas aquellas personas que tengan en sus despensas o neveras los productos afectados que se abstengan de consumirlos bajo ningún concepto. La indicación principal es que los devuelvan inmediatamente al punto de compra donde los adquirieron para proceder a su retirada definitiva del ámbito doméstico y evitar riesgos innecesarios para las familias.

Los consejos

En el caso de que algún ciudadano haya consumido ya alguno de los artículos pertenecientes a los lotes contaminados, las autoridades sanitarias aconsejan mantener una estrecha vigilancia médica. Si se presenta alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, cuyos signos más habituales incluyen cuadros de diarrea, episodios continuados de vómitos, picos de fiebre y dolores de cabeza intensos, resulta imperativo acudir de inmediato a un centro de salud para recibir el tratamiento adecuado.