Alerta por un praliné de avellana de Países Bajos con almendras no declaradas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una nueva advertencia dirigida a los consumidores con alergias alimentarias. En esta ocasión, el organismo público ha alertado de la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado de un popular relleno dulce importado desde el extranjero.

En concreto, la notificación sanitaria se refiere a un producto comercializado bajo el nombre Hazelnut praliné, relleno de praliné de avellana, correspondiente a la marca Fun Cakes. Este artículo es originario de los Países Bajos y se suele utilizar habitualmente en repostería para la elaboración de distintos postres. El dulce se presenta en los estantes de los comercios en un envase con tapa de rosca. La incidencia afecta a todos los lotes del producto en los que no figura la presencia de este fruto seco en su lista de ingredientes.

Según los datos facilitados por las autoridades competentes, la distribución inicial de este praliné de avellana se ha centrado en el mercado nacional. Hasta el momento, se tiene constancia de que los envases afectados han llegado a las comunidades de Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. No obstante, las autoridades sanitarias recuerdan que no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras zonas del territorio español a través de distintos canales de venta.

⚠️Exclusivamente para personas con alergia a las almendras: presencia de almendras en relleno de praliné de avellana.

📌 https://t.co/CYMJ1gSbsc pic.twitter.com/CuUsoD57Bj — AESAN (@AESAN_gob_es) June 5, 2026

Esta información ha sido trasladada con urgencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). El objetivo fundamental de esta comunicación a nivel estatal es que se verifique la retirada efectiva de los artículos afectados de todos los supermercados para proteger a los posibles compradores que padezcan alergias.

La institución recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener el producto mencionado en sus domicilios que se abstengan de consumirlo. Una ingesta accidental podría desencadenar reacciones adversas de diversa gravedad.