Borja Ibáñez, director científico del CNIC y cardiólogo de la Jiménez Díaz, recibe el Premio Rei Jaume I

El doctor Borja Ibáñez, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), y jefe de grupo en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (Cibercv), ha sido galardonado con el Premio Rei Jaume I 2026 en la categoría de Investigación Clínica y Salud Pública.

Los galardones reconocen la excelencia científica, investigadora, tecnológica y empresarial en España. En la edición de 2026, el jurado ha distinguido a siete investigadores y emprendedores en las categorías de Investigación Básica, Economía, Investigación Biomédica, Investigación Clínica y Salud Pública, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial.

El jurado ha premiado al doctor Ibáñez por sus contribuciones a la mejora del cuidado clínico de los pacientes con enfermedades cardíacas mediante el desarrollo de ensayos clínicos seminales para el tratamiento de la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, la educación e investigación sobre tratamiento y prevención de la enfermedad cardiovascular.

Este reconocimiento pone en valor una trayectoria centrada en trasladar el conocimiento generado en el laboratorio a la práctica clínica, con el objetivo de mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Su trabajo combina investigación básica, innovación tecnológica y ensayos clínicos orientados a responder preguntas de gran relevancia para la práctica médica.

Entre sus contribuciones más recientes destaca el liderazgo del ensayo Reboot, promovido por el CNIC, cuyos resultados han aportado nueva evidencia sobre el uso de betabloqueantes tras un infarto de miocardio en pacientes con función cardíaca conservada. Este estudio, uno de los mayores ensayos clínicos independientes realizados en cardiología en Europa, ha cuestionado una práctica médica establecida durante décadas y abre la puerta a una medicina cardiovascular más personalizada, basada en la evidencia y adaptada al perfil de riesgo de cada paciente.

Otro de los proyectos que lidera el doctor Ibáñez es el React, un estudio internacional que pretende modificar la prevención cardiovascular mediante un abordaje de medicina de precisión basado en la detección precoz de la aterosclerosis, incluso en edades muy tempranas. React estudia a 16.000 personas asintomáticas de entre 18 y 69 años en España y Dinamarca mediante una evaluación clínica completa, analítica de sangre, mediciones antropométricas, una ecografía vascular tridimensional de carótidas y arterias femorales, y un TAC de las arterias coronarias, y un examen de la retina, entre otros estudios. Este enfoque proporciona una visión integrada del inicio y la progresión de la enfermedad mucho antes de que aparezcan síntomas clínicos como infarto de miocardio, ictus, muerte súbita o demencia.

Además, coordina el proyecto europeo Resilience, financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, cuyo objetivo es proteger el corazón de pacientes que han superado un cáncer y reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca asociado a determinados tratamientos oncológicos. El proyecto evalúa una estrategia preventiva sencilla y no invasiva, basada en activar mecanismos naturales de protección del corazón frente al daño que puede producir la quimioterapia. Resilience utiliza la resonancia magnética cardíaca para detectar de forma precisa y temprana posibles alteraciones en el corazón.

"Estas líneas de investigación reflejan el carácter traslacional del trabajo del doctor Ibáñez y la apuesta compartida de la Fundación Jiménez Díaz y del CNIC por una medicina cardiovascular más precisa, preventiva y personalizada. Desde la revisión de tratamientos establecidos durante décadas, como el uso de betabloqueantes tras el infarto, hasta la protección del corazón de pacientes oncológicos especialmente vulnerables, su trabajo se orienta a generar conocimiento científico capaz de transformar la práctica clínica y mejorar la vida de los pacientes", explicaron ambas instituciones.

El Premio Rei Jaume I de Investigación Clínica y Salud Pública 2026 reconoce así la aportación del doctor Borja Ibáñez a una investigación cardiovascular independiente, innovadora y con impacto directo en los pacientes y en el sistema sanitario.