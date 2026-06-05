El consumo de alcohol se desploma un 60% entre los jóvenes frente al auge de los atracones en adultos

El consumo habitual de alcohol entre jóvenes de 15 a 24 años ha caído cerca de un 60% entre 2006 y 2023, mientras que los episodios de ingesta intensiva o "atracón" han aumentado en la última década, especialmente entre la población adulta de 25 a 64 años, según el último informe del Ministerio de Sanidad elaborado a partir de la Encuesta de Salud de España 2023.

El estudio, con más de 21.000 entrevistas a mayores de 15 años, confirma una tendencia general de descenso en el consumo habitual de alcohol en España. En 2023, el 31,1% de la población declara beber al menos una vez por semana, frente al 48,4% registrado en 2006, lo que supone una reducción del 36%.

Entre los jóvenes, la caída es especialmente significativa: el consumo habitual en el grupo de 15 a 24 años ha pasado del 43,8% en 2006 al 17,9% en 2023. Sanidad subraya que se trata del grupo donde más se ha reducido este hábito en casi dos décadas.

En paralelo, el informe muestra que el consumo intensivo ha ido en aumento. En 2023, el 16,7% de la población de 15 años o más reconoce haber realizado al menos un episodio de "atracón" de alcohol en el último año, una práctica más frecuente entre los hombres, aunque con un crecimiento notable entre las mujeres jóvenes.

En cuanto a las preferencias de consumo, la cerveza continúa siendo la bebida alcohólica predominante en la mayoría de los grupos de edad. A la vez, el vino mantiene un mayor peso relativo entre las personas de 65 y más años, lo que evidencia diferencias generacionales en los patrones de consumo. Mientras, los jóvenes consumen más combinados y vermut.

Consumo desigual por edad, sexo y clase social

El patrón de consumo habitual sigue siendo mayor entre hombres —12,3%— que entre mujeres —3,3%— y se concentra especialmente entre los 55 y 64 años, donde alcanza el 39,7%. En cambio, la abstinencia es más elevada en mujeres —40,3%— que en hombres —25,5%—, aunque la brecha de género se ha ido reduciendo en los últimos años.

El estudio también detecta diferencias según nivel socioeconómico. Entre los hombres, el consumo de riesgo es mayor en personas con menor nivel educativo, desempleados y jubilados. En mujeres, ocurre lo contrario y las tasas más altas se dan entre quienes tienen estudios superiores, están ocupadas y pertenecen a clases sociales más favorecidas.

El atracón de alcohol gana peso en adultos

Uno de los datos más relevantes del informe es el incremento de los episodios de consumo intensivo en el grupo de 25 a 64 años, donde la prevalencia ha pasado del 6,1% en 2011 al 12,3% en 2023, convirtiéndose en el grupo con mayor incidencia.

También se observa un cambio en los hábitos semanales. El consumo se concentra cada vez más en fines de semana, aunque en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años se detecta un aumento del consumo entre semana, que se ha duplicado desde 2011.

En un análisis por comunidades autónomas, se observa una mayor concentración de consumo habitual en la mitad norte peninsular e Islas Baleares, todas por encima del 35%. Las prevalencias más altas de consumo por atracón se dan en La Rioja –13%–, Melilla –12,5%– y Asturias –11,5%–.

En el extremo opuesto, País Vasco presenta la prevalencia de abstinencia más baja –26,4%–, mientras que Melilla –69,1%– y comunidades como Cantabria y Canarias superan el 40%.

En comparación con la Unión Europea, España es el quinto país con mayor proporción de personas abstemias, con un 33,4% que no ha consumido alcohol en el último año. Sin embargo, también es el segundo país en consumo diario —13%—, solo por detrás de Portugal. La abstinencia es especialmente alta entre mayores de 85 años y jóvenes, mientras que el nivel más bajo se registra entre los 45 y 54 años.