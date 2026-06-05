Fundación IDIS analiza la madurez de la sanidad privada y fija la IA como eje estratégico de su transformación

Para que la inteligencia artificial (IA) se convierta en un modelo estructurado y orientado a impacto en las organizaciones sanitarias es necesario definir y compartir marcos claros de su estrategia y gobierno; impulsar la adopción y el cambio cultural como condición de impacto; consolidar una base de gobierno y calidad del dato, y orientar la colaboración sectorial a casos concretos y replicables. Estas son las prioridades y palancas que ha identificado la Fundación IDIS durante la primera fase de su proyecto NEXO IA, y que ha presentado hoy en el transcurso de la jornada IDIS Lab "lA: diagnóstico y mapeo del sector salud". Se observa, por tanto, que el verdadero desafío para incorporar la Inteligencia Artificial no es principalmente tecnológico, sino organizativo y de enfoque estratégico.

En esta primera fase de NEXO IA, la Fundación IDIS proporciona una radiografía clara y fundamentada del estado actual del sector en cuanto al uso de la IA. Para ello, se ha realizado un análisis tanto cualitativo como cuantitativo con datos de las 45 entidades participantes en el proyecto, a través de entrevistas presenciales y encuestas para extraer información relevante que ahora se publica en el informe "Nexo IA Start: marco inicial y mapeo del sector sanitario privado".

Durante la inauguración de la jornada, Fernando Campos, presidente de la Fundación IDIS, ha subrayado el papel estratégico de IDIS para llegar a modelos avanzados de uso de la IA. "Nexo IA aparece como un espacio común de referencia para canalizar aprendizajes, ordenar prioridades y favorecer una adopción de la IA orientada al impacto real; será un habilitador clave para que el sector sanitario pueda materializar las oportunidades que brinda la IA", ha explicado. Asimismo, Campos ha asegurado que "la Fundación IDIS, como entidad que aglutina a la mayoría de los agentes del sector sanitario y sociosanitario privado, ha dado un paso firme al establecer un espacio para compartir experiencias, identificar retos y avanzar hacia una visión común".

Por su parte Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, ha asegurado que "NEXO IA concluye hoy una etapa de diagnóstico, entendimiento y alineamiento. Pero también inicia una nueva fase en la que el objetivo será pasar de analizar a construir, de entender a ejecutar y de identificar potencial a generar impacto. En KPMG creemos que la inteligencia artificial solo genera valor cuando se integra en los procesos, es adoptada por los profesionales y se orienta a resultados medibles. Y el sector salud no es una excepción".

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, ha presentado las diferentes partes analizadas en el informe de esta primera fase, así como sus principales conclusiones. En este sentido, ha destacado cómo "este informe dibuja el punto de partida para el cambio de paradigma. Para ello, hemos medido el nivel de madurez medio de los distintos actores de la sanidad privada, se han identificado los principales frenos que impiden pasar del potencial de la IA al impacto real y, sobre todo, las prioridades sobre las que podemos trabajar para impulsar el desarrollo de la IA".

Amplia variabilidad en los proyectos de IA

En la evaluación del uso de la IA, se señala que el sector se encuentra en un nivel medio que se podría calificar como ‘en desarrollo’, con un índice de madurez agregado de 59,2 puntos, alcanzando niveles "escalables" en los segmentos de industria farmacéutica (74,6 puntos) y compañías aseguradoras (71,3 puntos). Asimismo, en el diagnóstico interno, se han identificado los principales frenos, entre los que se incluyen el desarrollo de pilotos aislados, la fragmentación de los sistemas, las dificultades para medir el retorno de la inversión, las incertidumbres regulatorias y la necesaria gestión del cambio cultural en los profesionales sanitarios.

El informe incluye también una selección de diez casos de éxito con el objetivo de ejemplificar la adopción de la IA en el sector sanitario privado. Entre ellos se recogen experiencias con soluciones de IA conversacional; la implantación de plataformas hospitalarias integradas para medicina personalizada; aplicaciones con IA para la generación y resumen de información clínica; desarrollo de proyectos orientados a la personalización de la experiencia del cliente; escribas digitales y asistentes en la consulta médica; modelos asistenciales apoyados en IA para medicina poblacional; automatización inteligente de procesos repetitivos; soluciones de IA que apoyan la decisión clínica y el diagnóstico; o modelos predictivos y de alerta que anticipan riesgos clínicos.

Además de las conclusiones de la primera fase, se ha presentado el comienzo de Nexo IA Lab, un viaje de co-creación entre participantes, en el que el desarrollo y la mejora de las capacidades del sector acompañen de forma natural el recorrido asistencial de los pacientes, avanzando hacia un mayor impacto real. En esta etapa, que se extenderá hasta junio de 2028, tres grupos de trabajo diferentes abordarán líneas transversales de trabajo, que cubren desde el impacto de la IA en el sistema, hasta su valor operativo, y la gobernanza y nivel de transformación.

Durante la jornada, Joaquín Cayón, director del grupo de investigación en derecho sanitario y bioética de Idival, ha abordado en una ponencia la "encrucijada" que suponen los retos de la IA en el sector salud. A continuación, ha tenido lugar una mesa de casos de uso con la participación de Daniel Blanco, gerente de área Aplicaciones Asistenciales e Interoperabilidad en Quirónsalud; Isabel Calleja, executive Director de Tech@Lilly Iberia Hub, Julián Pérez Aragón, digital Business Director Spain&Portugal GE Healthcare; y Antonio Muiña, subdirector general de Gestión Asistencial en DKV, en la que se ha debatido sobre el impacto en las organizaciones de la cultura del dato, la sostenibilidad y transformación del sistema o los retos de futuro, y han expuesto ejemplos de proyectos que ya están impactando en los resultados de las organizaciones.