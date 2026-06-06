El hallazgo español en el horneado para que el pan reduzca el riesgo de cáncer

Un pan con mayores beneficios nutricionales podría estar más cerca de llegar a las mesas españolas gracias a un reciente estudio del Instituto de Agricultura Sostenible y del Instituto de la Grasa, ambos centros pertenecientes al CSIC. Los investigadores han identificado una estrategia para evitar que los antioxidantes naturales presentes en el grano se pierdan durante el proceso de elaboración, especialmente cuando la masa se introduce en el horno.

El trabajo científico, que ha sido publicado en la revista Journal of the Science of Food and Agriculture, demuestra que la esterificación de los carotenoides es fundamental en este proceso. Se trata de una modificación bioquímica natural que se encuentra en ciertos tipos de grano y que favorece la conservación de los pigmentos mientras se elabora el alimento. Las pruebas concluyen que el horneado es la etapa crítica donde se registra la mayor degradación de estos compuestos beneficiosos.

"Los resultados apuntan a que, para elaborar panes más saludables y conservar los carotenoides a lo largo de toda la cadena alimentaria, es necesario combinar una selección genética específica con la optimización de los procesos tecnológicos de horneado", ha explicado María Dolores Requena-Ramírez, una de las autoras principales de la investigación. De esta forma, se potenciarían aquellas variedades agrícolas que de por sí cuentan con un mayor índice de carotenoides esterificados.

Históricamente, el trigo harinero o común ha sido seleccionado por los agricultores y la industria para obtener la clásica harina blanca, adaptándose así a las preferencias del mercado tradicional.

De manera paralela, las mejoras en el trigo duro o candeal buscaron potenciar los granos de color amarillo brillante, muy demandados para fabricar pasta de alta calidad.

Menor riesgo de padecer ciertos cánceres

No obstante, el mercado actual muestra un cambio de tendencia. Dámaso Hornero-Méndez, investigador del Instituto de la Grasa de Sevilla, ha detallado que los compradores se interesan cada vez más por los alimentos naturalmente nutritivos. Esto abre nuevas vías para los productos ricos en carotenoides, que no solo aportan color, sino que suponen una fuente extra de salud para el organismo.

Es aquí donde entra en juego el tritordeum, comúnmente bautizado como cereal dorado. Surge de la hibridación de la cebada silvestre y el trigo candeal. Su característico tono proviene de la luteína, un pigmento que representa cerca del 90 por ciento de sus carotenoides y que actúa como un poderoso agente antioxidante celular. El CSIC recuerda que las dietas con alta presencia de estos compuestos se asocian a un menor riesgo de padecer ciertos cánceres y previenen afecciones visuales como la degeneración macular asociada a la edad.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos evaluaron las fases de producción desde el grano intacto hasta el pan almacenado. Observaron que el almacenamiento de la pieza ya cocida apenas merma sus propiedades. "La optimización tecnológica debe centrarse en la etapa de horneado", ha subrayado Cristina Rodríguez-Suárez, científica radicada en Córdoba, señalando la resistencia nutricional del producto once finalizado el horneado.