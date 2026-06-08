Datos de Novartis en EULAR 2026 refuerzan su liderazgo en inmunología para enfermedades complejas

Novartis ha presentado hallazgos sobre su portafolio de inmunología en 31 abstracts durante el Congreso de la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología (Eular, por sus siglas en inglés), que se celebra del 3 al 6 de junio en Londres. Los datos amplían el conocimiento científico sobre enfermedades autoinmunes con una elevada carga para los pacientes. Entre los avances se incluyen resultados de secukinumab e ianalumab en polimialgia reumática, síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico.

"En Novartis estamos comprometidos con impulsar el futuro de la inmunología. Desde pequeñas moléculas hasta fármacos biológicos y terapias celulares CAR-T, nuestra ciencia pionera se centra en aquellas áreas en las que podemos lograr un mayor impacto en los resultados de los pacientes", ha afirmado Angelika Jahreis, directora global de Desarrollo de Inmunología de Novartis.

"En Eular compartiremos nuevos e importantes datos sobre Cosentyx, ianalumab y nuestra terapia CAR-T rapcabtagene autoleucel en enfermedades con importantes necesidades médicas no cubiertas. Estos datos demuestran cómo la innovación de Novartis puede tener un impacto significativo en las personas que viven con enfermedades autoinmunes como la polimialgia reumática, la enfermedad de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica", añadió.

Entre los hallazgos más destacados, secukinumab muestra resultados de fase III en polimialgia reumática (estudio REPLENISH) y evidencia del impacto del uso temprano en la progresión radiográfica de la artritis psoriásica. Por su parte, rapcabtagene autoleucel ofrece datos preliminares de seguridad y eficacia en miopatías inflamatorias idiopáticas graves refractarias y esclerosis sistémica cutánea difusa, así como datos clínicos y de biomarcadores hasta 24 meses en lupus eritematoso sistémico refractario. Además, ianalumab evidencia eficacia y seguridad en la enfermedad de Sjögren a través de los estudios globales de fase III NEPTUNUS-1 y NEPTUNUS-2 y presenta resultados finales de fase II en lupus eritematoso sistémico.

La compañía indicó que estas presentaciones, que incluyen tanto sesiones orales como pósteres comentados, refuerzan el compromiso de Novartis con la innovación en inmunología y su enfoque en enfermedades con importantes necesidades médicas no cubiertas.