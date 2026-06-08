El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo celebra 20 años con una nueva identidad y el mismo compromiso

Coincidiendo con la celebración de su vigésimo aniversario, el hasta ahora Hospital Universitario Quirónsalud Madrid ha anunciado su cambio de denominación oficial a Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo. Según informó, esta decisión responde a un ejercicio de escucha activa para oficializar el nombre por el que los pacientes siempre han conocido al centro y, sobre todo, como una declaración institucional de responsabilidad y compromiso con sus pacientes más cercanos.

Desde su inauguración en 2006, el centro adoptó un modelo innovador enfocado en ofrecer una atención integral. Hoy, sus 42.000 metros cuadrados de instalaciones albergan 314 camas y 16 quirófanos, consolidándose como un pilar indiscutible de la sanidad madrileña.

Señaló que el verdadero motor del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo es su equipo humano, compuesto por 1.300 profesionales, entre los que destacan más de 600 médicos, cerca de 300 enfermeras y un centenar de técnicos, cuyo trabajo conjunto ha permitido lograr hitos pioneros: fue el primer centro privado de España en colocar una prótesis valvular aórtica por vía percutánea, el primero en realizar un trasplante de médula ósea y pionero a nivel nacional en extirpar un lóbulo pulmonar mediante cirugía robótica. Este nivel se mantiene hoy en servicios de referencia como Cirugía Cardiaca, Neurocirugía o Hemato-Oncología Infantil.

"Cumplir 20 años de historia es el mejor aval de la solidez y la excelencia de nuestro modelo asistencial", afirmó la doctora Lucía Alonso, directora gerente del hospital, "y representa nuestro compromiso permanente por seguir ofreciendo una medicina altamente especializada, apoyada en la innovación, pero, sobre todo, sostenida por unos profesionales que son el verdadero motor de este hospital y la mejor garantía para nuestros pacientes. Esto nos ayuda a afrontar el futuro con la misma vocación de vanguardia y responsabilidad con la que abrimos nuestras puertas en 2006".

Innovación

La innovación es una de las grandes señas de identidad del hospital, que cuenta con una dotación radiológica y quirúrgica de primer nivel. Su equipamiento incluye 2 tomografías computarizadas (como la tecnología de ultraprecisión Photon Counting), 4 resonancias magnéticas, 1 PET-TC, 1 neuronavegador y la plataforma O-Arm para imagen intraoperatoria.

En el bloque quirúrgico, destacan sus 2 quirófanos híbridos, en los que los especialistas combinan la cirugía tradicional con procedimientos guiados por imagen de alta precisión en un mismo espacio, y un amplio programa de cirugía robótica desde hace más de diez años impulsado por el sistema Da Vinci -del que cuenta con su versión más avanzada- o el robot quirúrgico ROSA, para cirugía traumatológica. Además, el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo ha sido pionero en la integración de modelos de inteligencia artificial para el diagnóstico, que en la actualidad se utilizan de forma rutinaria en cardiología, diagnóstico por la imagen o urgencias, como también lo fue en su día en el uso de impresión 3D para la planificación quirúrgica.

A lo largo de estas dos décadas, el Área Materno-Infantil ha asistido más de 45.000 nacimientos. El centro no solo ofrece atención pediátrica completa, sino que cuenta con una uci neonatal y pediátrica de máxima complejidad, capaz de sacar adelante a grandes prematuros, apoyada por un experimentado servicio de cirugía cardiaca pediátrica.

Por otro lado, el abordaje del cáncer vertebra gran parte de su actividad, facilitando a sus pacientes el acceso a tratamientos novedosos como radioterapia de alta precisión, la terapia CAR-T, el trasplante de médula y terapias biológicas, siempre acompañados de un cuidado integral (apoyo psicológico, nutricional y físico), que se inicia en los programas de cribado, como los de mama o pulmón, y continúa durante el tratamiento y tras la remisión.

El Grupo amplió su presencia en la zona en 2025 con la inauguración de Olympia Centro Médico Pozuelo. Este nuevo espacio, concebido como un proyecto propio y con el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo como centro de referencia, cuenta con 2.000 metros cuadrados y 27 especialidades médicas, consolidando un modelo de atención ambulatoria altamente resolutivo, con el equipamiento para diagnóstico más avanzado.

"Todo este esfuerzo por la excelencia se sostiene sobre los máximos estándares de calidad asistencial. De hecho, el hospital ha sido reconocido en dos ocasiones con el sello dorado de la Joint Commission International (JCI), la acreditación más exigente del mundo en el ámbito sanitario. Este aval internacional certifica de forma rigurosa que todos los procesos médicos y humanos del centro están orientados a garantizar la máxima seguridad del paciente y la mejora continua", destacó el grupo.

Investigación y docencia

La vocación investigadora del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo se traduce en cifras contundentes: más de 600 ensayos clínicos iniciados en estos 20 años, de los cuales más de 200 continúan activos en la actualidad. Gracias a ello, miles de pacientes han accedido de forma temprana a tratamientos disruptivos, participando incluso en el desarrollo de los hoy mundialmente conocidos inhibidores del GLP-1, respaldados por una pionera Unidad de Ensayos Clínicos Fase I en Oncología.

Esta dedicación se traslada también a la formación de las futuras generaciones de sanitarios. El hospital cuenta con 100 profesores asociados y 230 profesores colaboradores de Medicina, habiendo formado a cerca de 400 graduados en estas dos décadas. Anualmente, por sus instalaciones pasan más de 200 estudiantes de Enfermería, además de mantener acuerdos con 16 instituciones para ciclos formativos y colaborar en la formación de residentes (MIR) en Radiología, Oncología Médica, Medicina Interna y Ginecología y Obstetricia.

Después de 20 años, el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo abraza su nueva identidad asumiendo su historia como base para seguir ofreciendo una medicina vanguardista, apoyada en equipos comprometidos y especializados, con la última tecnología disponible y una vocación docente e investigadora; todo ello orientado al cuidado del paciente y su vida, con compromiso y responsabilidad.