MC MUTUAL impulsa su estrategia de transformación digital al servicio de la salud laboral

MC MUTUAL, mutua colaboradora con la Seguridad Social, señaló que está modernizando sus servicios mediante una estrategia tecnológica integral basada en un plan de transformación digital destinado a potenciar la innovación, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la agilidad en la gestión de las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria al servicio de sus empresas mutualistas y de la salud laboral de las personas protegidas.



La iniciativa ha sido reconocida con el premio Computing a la transformación digital en salud laboral. El proyecto se enmarca en un contexto de alta exigencia para las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, marcado por el aumento sostenido de los procesos de incapacidad temporal, la presión sobre los recursos asistenciales, los cambios regulatorios y de cotización, y la creciente demanda de servicios más ágiles, digitales y clínicamente consistentes por parte de empresas y personas trabajadoras.

En este escenario, MC MUTUAL ha puesto en marcha una hoja de ruta cuyo objetivo es ganar eficiencia, reforzar la trazabilidad de los procesos y avanzar hacia una gestión más integrada, conectada y segura, para dar cobertura eficiente a los más de 1,6 millones de empleados protegidos a los que da servicio.

David Sánchez, director de tecnología de MC MUTUAL, manifestó que "esta iniciativa es un paso clave dentro de nuestra estrategia de modernización tecnológica. Apostamos por una arquitectura más flexible, nos basamos en los datos y nos apoyamos en las capacidades avanzadas de la ciberseguridad, con un propósito claro: mejorar la experiencia de nuestros mutualistas y la eficiencia de nuestros procesos asistenciales. T-Systems es un socio estratégico dentro de nuestro ecosistema de proveedores con experiencia en entornos complejos. Con su ayuda, avanzamos de forma estructurada hacia una gestión más integrada y ágil, donde la automatización, la inteligencia artificial y la seguridad serán palancas clave para mejorar la toma de decisiones, optimizar recursos y generar un impacto real en la calidad del servicio a las personas".

En concreto, en el proyecto premiado por Computing destaca el impulso a la transformación y la exploración de nuevas tecnologías desde la operación de servicio de infraestructuras TIC y ciberseguridad. Esta iniciativa está siendo desarrollada por T-Systems, división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom y uno de los hyperscaler europeos de cloud soberano.

Ramón Puigoriol, director de salud de T-Systems Iberia, ha indicado que "el sector salud y el ámbito de las prestaciones laborales viven un momento de profunda transformación. La modernización de sus aplicaciones, la reducción de la deuda tecnológica, el análisis de datos y la ciberseguridad están permitiendo a las organizaciones no solo simplificar los procesos, sino reforzar la seguridad de la información y mejorar la capacidad de respuesta para prestar un servicio esencial para empresas y trabajadores. Nuestro objetivo es contribuir a impulsar la digitalización de MC MUTUAL combinando innovación, conocimiento sectorial y capacidad de ejecución, para generar un impacto real en su servicio de salud laboral de las personas".

Para ello, T-Systems está aportando su experiencia en la transformación digital de organizaciones complejas, apoyando la modernización del núcleo tecnológico de la mutua, que se encuentra inmersa en la evolución de sus plataformas y arquitecturas, impulsando la definición de una estrategia tecnológica del dato alineada con los objetivos de negocio, reforzando la ciberseguridad a través de soluciones avanzadas de protección y monitorización. T-Systems también está acompañando a MC MUTUAL en la adopción de servicios cloud que aporten una mayor flexibilidad, escalabilidad y capacidad de innovación para afrontar los retos del futuro.

Esta integración con las tecnologías permitirá a la mutua asegurar el intercambio de información de forma segura, mejorar la planificación, autorizaciones y citaciones; agilizar la toma de decisiones; acortar el seguimiento y gestión de los casos, así como optimizar la calidad del servicio. MC MUTUAL ofrecerá también una experiencia más sencilla, ágil, accesible y omnicanal a sus usuarios, facilitando la relación por medio de canales digitales y reforzando la accesibilidad a sus servicios.