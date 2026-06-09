Adiós al cúter y el cupón en las farmacias: así cambia la dispensación de medicamentos

El Gobierno ha aprobado este martes una reforma que supondrá la desaparición progresiva de una imagen muy conocida en las farmacias españolas: la del farmacéutico cogiendo un cúter para recortar el cupón de una caja de medicamentos.

Ese código de barras que se extrae de los envases de los fármacos financiados por la Sanidad Pública ha sido durante años una pieza clave para justificar su dispensación y tramitar posteriormente el reembolso por parte de la Administración. Ahora, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo sistema digital que sustituirá poco a poco ese procedimiento por un identificador único incorporado a los medicamentos.

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo a una hoja. Eso lo vamos a eliminar", señaló.

Según el Ministerio, el objetivo es modernizar el sistema y reducir trámites administrativos. García resumió el cambio asegurando que se trata de decir "adiós al cúter, a las pegatinas y a la burocracia en la farmacia".

Las farmacias piden que sirva para ahorrar trabajo

La desaparición del conocido cupón precinto se hará de forma gradual. Durante un tiempo seguirán conviviendo el sistema tradicional y el nuevo modelo digital mientras las Comunidades Autónomas adaptan sus sistemas informáticos.

A falta de leer el texto definitivo, la vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Marta Galipienzo, ha señalado a EFE que esta reforma supone un "hito" en el que el organismo ha estado trabajando con el Ministerio para garantizar la coordinación autonómica en su implantación.

No obstante, ha señalado que la nueva norma debe contribuir siempre a facilitar la labor del farmacéutico y reducir la ya elevada carga burocrática que asume. "Solo de esta manera podrá dedicar más tiempo a atender a los ciudadanos y responder a sus necesidades crecientes en torno a la salud y los medicamentos", ha concluido.