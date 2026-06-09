El secreto para proteger la salud y acabar con los problemas digestivos según los expertos

Desde hace unos años la comunidad científica y médica ha confirmado que el cuidado de la flora intestinal supone la mejor inversión para nuestra salud si tenemos en cuenta su impacto directo en sistemas como el inmune, el nervioso o todo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes.

El impacto de un estilo de vida donde prevalezcan el estrés, el insomnio o las dietas desequilibradas puede ser la puerta de entrada de un gran número de enfermedades o desencadenante de otras tantas.

Hinchazón, gases, digestiones pesadas o acidez son problemas cotidianos que alteran el bienestar general. Por eso es importante saber qué son los probióticos, cómo funcionan en nuestro organismo y qué diferencias existen entre los simbióticos menos frecuentes en el mercado.

¿Qué son y cómo actúan en el organismo?

Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en las cantidades adecuadas, mantienen estable la flora intestinal. Esta barrera natural puede debilitarse fácilmente debido a la mala alimentación, el estrés o el uso de medicamentos como los antibióticos.

Dado que el intestino concentra una parte fundamental de las defensas del cuerpo, el uso de cepas bacterianas específicas no solo regula el tránsito, sino que estimula el sistema inmunitario y bloquea el acceso a patógenos externos.

Si además de probióticos se añaden prebióticos, el alimento de los primeros, entonces, estamos hablando de un simbiótico. En este caso no sólo implantamos las bacterias vivas sino que además al aportarle su alimento se estimula su crecimiento y se garantiza su adherencia en el intestino.

A la suma de uno y de otro se le llama simbiótico y uno de los pocos y más potentes del mercado es Simbioline Megaflora de MundoNatural. Entre sus beneficios:

Mejora de la digestión: Favorece la descomposición de alimentos y optimiza la absorción de nutrientes, aliviando síntomas como la intolerancia a la lactosa.

Favorece la descomposición de alimentos y optimiza la absorción de nutrientes, aliviando síntomas como la intolerancia a la lactosa. Reducción de la hinchazón: Cepas específicas devuelven la sensación de ligereza y confort al abdomen.

Cepas específicas devuelven la sensación de ligereza y confort al abdomen. Recuperación tras antibióticos: Ayuda a repoblar la flora intestinal dañada por los tratamientos farmacológicos.

Ayuda a repoblar la flora intestinal dañada por los tratamientos farmacológicos. Regulación del tránsito: Combate tanto el estreñimiento crónico como los episodios de diarrea aguda.

Combate tanto el estreñimiento crónico como los episodios de diarrea aguda. Escudo inmunológico: Potencia la producción natural de anticuerpos.

Potencia la producción natural de anticuerpos. Apoyo contra el estrés: Mitiga las alteraciones gástricas provocadas por la tensión nerviosa y los cambios de rutina.

Mitiga las alteraciones gástricas provocadas por la tensión nerviosa y los cambios de rutina. Sinergia vitamínica: Puede combinarse con vitaminas (B2, B3, B6, D) o plantas (jengibre, hinojo) para multiplicar su eficacia.

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