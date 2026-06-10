Las cinco razones por las que querrás hacer ayuno intermitente según los expertos

En los últimos años el número de artículos dedicados al ayuno intermitente, sus beneficios y sus contraindicaciones han crecido de una manera exponencial como lo han hecho tanto los detractores como los benefactores de un esquema alimentario, que no de una dieta como dicen muchos.

De hecho muy pocas personas saben explicar cómo funciona, y qué esquema se debe seguir para que el ayuno sea eficiente. Uno de los esquemas más conocidos es el del 5:2, según el cual se come normal durante cinco días y en los otros dos se ingieren 300 calorías diarias, que se toman sobre todo para saciar el hambre. Además, los expertos recomiendan que durante los cinco días en que se mantiene una alimentación ordinaria se incluyan en la dieta suficientes proteínas buenas, grasas, fibras, vitaminas y minerales.

Beneficios para la salud

Sensibilidad a la insulina. Entre los beneficios, destaca que la realización de este esquema alimentario ayuda a combatir la resistencia a la insulina reduciendo el nivel de glucosa en sangre, al tiempo que permite que las hormonas liberen la grasa corporal almacenada para su combustión.

Menor estrés oxidativo.- El ayuno intermitente hace más resistente al cuerpo contra el estrés oxidativo, que es uno de los factores más importantes en el envejecimiento prematuro.

Reparación celular.- Durante el ayuno todos los procesos de reparación celular se aceleran. Así, se activan las células de una ruta metabólica que se llama autofagia. Se trata de una especie de procesamiento de residuos: las células limpian las proteínas y restos de proteínas que están rotos y no funcionan y se han ido acumulando.

Ayuda al control del peso.- Según estudios recientes, el ayuno intermitente puede proporcionar una reducción de peso de entre el 3 y el 8 por ciento en un periodo entre 3 y 24 semanas. En el mismo estudio se describe cómo en ese mismo lapso de tiempo el ayuno consiguió en los participantes una reducción del contorno de la cintura entre un 4 y un 7 por ciento.

Mejora del rendimiento cognitivo. Un reciente ensayo clínico ha demostrado que el ayuno en días alternos incrementa significativamente la memoria y la atención. Además, en los períodos de ayuno se estimula la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), clave para la supervivencia de las neuronas.

Durante el tiempo que se realiza el ayuno se puede seguir tomando normalmente la suplementación básica de todos los días. De hecho, durante la realización del mismo hay muchos nutricionistas que recomiendan aprovechar este esquema para hacer una limpieza profunda de nuestro organismo dándoles herramientas a uno de los órganos más sobrecargados por nuestro estilo de vida: el hígado.

De este modo, debemos buscar un depurador que actúe en la fase 1 y la fase 2 de la detoxificación hepática como Depur-Plus de Mundo Natural, que gracias a su composición donde combina colina, vitaminas del complejo B, C y minerales como el zinc y el magnesio, permite apoyar la función hepática al tiempo que se contribuye a la eliminación de toxinas de nuestro organismo.

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