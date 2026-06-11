Así es el revolucionario tratamiento que evita desarrollar reumatismo severo

Un ensayo clínico liderado por el Instituto de Investigaciones y el Hospital Clínico de Barcelona ha arrojado resultados esperanzadores para los pacientes que sufren afecciones articulares. En concreto, el trabajo científico ha demostrado que la administración del fármaco inmunomodulador conocido como abatacept resulta notablemente más eficaz que la terapia convencional basada en hidroxicloroquina a la hora de evitar que el reumatismo palindrómico evolucione hacia un cuadro mucho más severo.

Los detalles de esta investigación se han publicado recientemente en la prestigiosa revista Nature Medicine. El ensayo contó con una muestra de 70 individuos afectados por esta patología articular intermitente. Tras un seguimiento exhaustivo prolongado durante dos años, las cifras fueron contundentes: apenas un 20 por ciento de los sujetos tratados con este nuevo enfoque terapéutico terminaron desarrollando la enfermedad en su fase crónica, en claro contraste con el 50 por ciento que experimentó el agravamiento tras recibir la medicación tradicional.

Más allá de frenar la progresión de la patología, los datos evidencian que los individuos sometidos a la terapia con abatacept disfrutaron de un alivio significativo de su sintomatología habitual. Esto se tradujo en una mayor frecuencia de la desaparición total de los brotes y en una notable disminución de la intensidad de las crisis inflamatorias características de este trastorno.

Episodios intermitentes de inflamación

El reumatismo palindrómico es una afección que destaca por provocar episodios intermitentes de inflamación en las articulaciones, los cuales surgen de forma súbita y tienden a desaparecer por sí solos transcurridos unos días. El peligro radica en que aproximadamente la mitad de los diagnosticados terminan desembocando en una dolencia autoinmune crónica que genera un deterioro articular irreversible, sobre todo en aquellos sujetos que presentan ciertos marcadores biológicos de riesgo.

El investigador y jefe del grupo de investigación en Artropatías Inflamatorias del Idibaps, Raimon Sanmartí, ha destacado la relevancia de estos descubrimientos para la práctica clínica diaria. "Los resultados de este estudio indican que podemos intervenir de forma precoz para modificar el curso natural de la enfermedad", ha asegurado el facultativo, quien añade que de este modo se logra "reducir el riesgo de que los pacientes desarrollen enfermedades más graves e irreversibles".

Entre las figuras clave de la investigación también sobresale la participación de la responsable de la Unidad de Síntesis y Aplicaciones Biomédicas de Péptidos del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, Isabel Haro, cuya aportación ha sido fundamental para consolidar unos resultados que abren una nueva puerta a la prevención dentro del ámbito reumatológico.