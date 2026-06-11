El Hospital Rey Juan Carlos actualiza a especialistas, médicos de familia y matronas en los avances en salud de la mujer

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de la Comunidad de Madrid ha celebrado una nueva edición de su 'Jornada de Actualización en Ginecología y Obstetricia', un encuentro dirigido a profesionales sanitarios en el que "se revisaron los principales avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención de algunas de las patologías más frecuentes que afectan a la salud de la mujer".

En él se actualizaron conocimientos entre los médicos especialistas, tanto hospitalarios como de Atención Primaria, y matronas, para "ofrecer una atención cada vez más segura, eficaz y basada en la evidencia científica", explicó la doctora María de Matías, jefa asociada del Servicio de Obstetricia y Ginecología del centro mostoleño.

La jornada se estructuró en cuatro grandes mesas de trabajo. La primera estuvo centrada en la patología cervical, los cribados citológicos, el Cervicam –programa de detección precoz de cáncer de cérvix de la Comunidad de Madrid– y el papel de la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) en la prevención del cáncer de cuello uterino.

En este ámbito, una de las principales novedades abordadas fue el cambio hacia un cribado poblacional, en lugar del cribado oportunista, basado en la detección del VPH, lo que permite identificar con mayor sensibilidad a las mujeres con riesgo de desarrollar lesiones precursoras del cáncer y facilita una detección más precoz y un seguimiento más individualizado.

Del cribado del VPH a la ginecología integrativa

Otro de los bloques, según la Dra. De Matías, abordó la ginecología integrativa y la obesidad, con especial atención a la menopausia, la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, denominado actualmente síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Este enfoque, según se trasladó en la jornada, contempla a la mujer de forma global y combina los tratamientos médicos basados en la evidencia con intervenciones dirigidas a mejorar los hábitos de vida, la nutrición, la actividad física, el bienestar emocional y otros factores que influyen en la salud.

En este sentido, los especialistas recordaron que la salud de la mujer no debe depender del tratamiento farmacológico. La prevención, los hábitos saludables y el acompañamiento individualizado se consideran herramientas clave para mejorar los resultados clínicos y favorecer un mayor bienestar a largo plazo, especialmente en patologías crónicas o de larga evolución, cuyos síntomas pueden afectar de forma significativa a la calidad de vida.

La menopausia fue otro de los temas destacados de la jornada en opinión de la ginecóloga. Y es que, más allá de los síntomas más conocidos, como los sofocos o las alteraciones menstruales, los expertos incidieron en que esta etapa representa una oportunidad para identificar y prevenir riesgos futuros. La disminución de estrógenos favorece cambios en la composición corporal, con aumento de grasa abdominal y mayor predisposición a hipertensión, diabetes, dislipemia y enfermedad cardiovascular. Por ello, el enfoque actual pone el acento en la salud metabólica, cardiovascular, ósea y mental, así como en la valoración individualizada de cada paciente.

La patología del suelo pélvico ocupó una mesa específica, en la que se revisaron problemas frecuentes como la incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, la incontinencia fecal, las alteraciones de la función sexual y algunos síndromes de dolor pélvico; con importante impacto en la calidad de vida, pero todavía infradiagnosticados, en parte porque muchas mujeres los consideran una consecuencia inevitable de la edad, los embarazos o el parto.

Entre las señales que deben llevar a consultar se encuentran las pérdidas involuntarias de orina, la urgencia miccional frecuente, la sensación de vaciado incompleto de la vejiga, el estreñimiento persistente asociado a dificultad para evacuar, la sensación de presión o bulto vaginal, el dolor pélvico o las molestias durante las relaciones sexuales, relató la Dra. De Matías. La jornada puso también de relieve el papel clave de Atención Primaria en la detección precoz, el manejo inicial y la derivación a unidades especializadas cuando sea necesario.

Menopausia, suelo pélvico y embarazo bajo el foco

El último bloque se dedicó a obstetricia y reproducción asistida, con ponencias sobre anemia en la gestación, nutrición durante el embarazo, ganancia ponderal y ayudas para la gestación, ámbito en el que los especialistas insistieron en la importancia de optimizar el estado de salud de la mujer antes de la concepción y durante el embarazo, con el objetivo de mejorar los resultados maternos y fetales.

"En mujeres que buscan embarazo, una de las recomendaciones principales es acudir a consulta preconcepcional, ya que permite identificar y corregir factores de riesgo, optimizar enfermedades crónicas, revisar la medicación habitual y asegurar una suplementación adecuada, especialmente con ácido fólico", apuntó la jefa asociada del servicio. Durante la gestación, el seguimiento nutricional y del peso debe ser individualizado, ya que una ganancia ponderal inadecuada se asocia a mayor riesgo de complicaciones como diabetes gestacional, hipertensión o macrosomía fetal.

La anemia ferropénica, una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo, fue otro de los aspectos revisados en la jornada, con el foco en la importancia de su prevención y detección precoz mediante controles analíticos, así como del tratamiento con hierro oral o intravenoso cuando esté indicado, con el fin de evitar repercusiones para la madre y el feto.