El secreto para fortalecer tus defensas y retrasar el envejecimiento de la piel

Los antioxidantes son sustancias que previenen o retrasan el daño celular. Su función principal es neutralizar los "radicales libres" (moléculas inestables que causan estrés oxidativo), protegiendo así al organismo del envejecimiento prematuro y de diversas enfermedades.

Así, su función principal es la protección celular evitando que estas moléculas inestables dañen componentes vitales como el ADN, las proteínas y los lípidos. Al inhibir este estrés oxidativo, los antioxidantes actúan también en la prevención de enfermedades, reduciendo significativamente el riesgo de padecer afecciones crónicas, degenerativas y ciertos tipos de cáncer.

Además de proteger los órganos internos, estas sustancias son fundamentales para la salud de la piel, ya que combaten eficazmente el daño provocado por factores externos como el sol y la contaminación, retrasando la aparición de arrugas y manchas. Asimismo, brindan un sólido apoyo inmunológico, ayudando a fortalecer las defensas naturales del cuerpo para enfrentar de mejor manera a virus y bacterias.

¿Qué antioxidante necesitas?

No hay un solo tipo de antioxidantes y en muchos casos, podríamos decir, que están especializados.

Por un lado tendríamos que hablar de las vitaminas como la C, la E y la A. Mientras que la primera actúa en el metabolismo del hierro y la hemoglobina, ayuda a la producción de colágeno y promueve la cicatricación, entre otros, la E protege de la oxidación de otras vitaminas como la A y la C, además de ayudarnos con el colesterol bueno o HDL.

Si hablamos de minerales que funcionan como antioxidantes aquí ocupan un lugar privilegiado el Selenio y el Zinc. Este último se ocupa de proteger a la célula del estrés oxidativo, mientras que el selenio es imprescindible para las selenoproteínas, un grupo de enzimas que eliminan de forma directa y activa los radicales libres del organismo.

Aunque es una de los suplementos más desconocidos, la del selenio y el zinc, emerge como los más efectivos y primordial en el cuidado de la integridad de cada una de las células que forman nuestros organismo. Son pocos los suplementos que consiguen que estos potentes e imprescindibles minerales lleguen íntegros al interior de la célula. Gracias a la tecnología liposomoda, MundoNatural ofrece el mejor suplemento del mercado en este sentido. VitananoSelenio y VitananoZinc, suponen una revolución en el mundo de la suplementación y se presentan no sólo como los antioxidantes más potentes si no que intervienen como garantes de nuestro sistema inmune, hormonal y en la reparación de tejidos.

Y si hablamos de antioxidantes, el ácido alfa lipoico es catalogado como el antioxidantes más potente. Al ácido alfa lipoico Es reconocido como antioxidante universal por sus propiedad eliminadoras de radicales libres tanto en medios acuosos y grasos. Es uno de los ácidos que atraviesa la barrera y llega al cerebro. Ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Alaforce de MundoNatural además combina este potente antioxidante con la Vitamina C que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y ayuda con la formación normal del colágeno.

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