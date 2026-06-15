Cinco trucos infalibles para acabar con las varices este verano según los expertos

El verano, con el aumento de las temperaturas, es la estación del año que más compromete la circulación de retorno. Las varices son dilataciones de las venas de las piernas provocadas por una insuficiencia venosa, es decir, una deficiencia en el retorno de la sangre desde los miembros inferiores al corazón. Esta función incorrecta o insuficiente favorece que la sangre se acumule en las piernas, ensanchando las venas que pasan a hacerse visibles y palpables.

Las varices no se deben ver únicamente como un asunto estético, sino que pueden ser un elemento desencadenante de un accidente cardiovascular más grave. Por eso es importante saber qué las produce y, sobre todo, qué las previene.

Las principales causas que están detrás de la formación de las varices son la edad avanzada, la herencia genética, el embarazo, el sedentarismo y el sobrepeso. Para aminorar y prevenir la aparición de estas.

Teniendo claras las causas que hay detrás de la formación de las varices, los hábitos más efectivos son:

1.- Caminar y hacer ejercicio regularmente: Es la medida más importante porque activa los músculos de las piernas para impulsar la sangre hacia el corazón.

2.- Evitar fuentes de calor directo: No te expongas al sol prolongadamente y evita saunas, baños calientes o depilación con cera caliente, ya que dilatan las venas.

3.- Elevar las piernas en reposo: Pon las piernas en alto (por encima del corazón si es posible) durante el día y eleva la parte baja de la cama unos 10-15 cm para dormir.

4.- Evitar el sedentarismo y ropa ajustada: No pases muchas horas de pie o sentado sin moverte, y evita prendas muy apretadas o zapatos con tacón alto o totalmente planos.

5.- Aplicar duchas de agua fría: Usa el chorro de agua fría en las piernas para masajear en dirección ascendente, desde los pies hasta los muslos, lo que activa la circulación.

Los tratamientos más eficaces

El tratamiento médico se basa fundamentalmente en los llamados fármacos flebotónicos, los cuales presentan un efecto antiinflamatorio, fortalecen el tono de la pared venosa, reducen el edema mejorando directamente la sintomatología y el estado de la pared venosa.

Se complementa el tratamiento con la aplicación de heparinoides tópicos o gel frío y medias elásticas de compresión. También son útiles sustancias naturales como: Castaño de Indias, Ruscus o Vid Roja como las que se incluyen en Varifin, y Varifin crema de Mundo Natural. Un doble tratamiento para una doble acción. Varifín contiene extractos de plantas reconocidos para el cuidado y mejora de la circulación de retorno, como el castaño de Indias, ruscus y uvas, además de la vitamina C y bioflavonoides cítricos útiles en la protección vascular y la producción de colágeno necesario de la pared vascular.

La combinación de un suplemento oral con el uso de cremas potencia la acción de ambas. Varifin crema está elaborada a base de aceites y extractos de plantas, lo que ayuda a lograr un efecto relajante y refrescante en las piernas.

Contiene: Ruscus aculeatus y Vitis vinifera.

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