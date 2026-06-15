La Asociación Española de Consumidores ha publicado el Informe Nacional de Fotoprotección 2026, una guía orientada a ayudar a los consumidores a identificar los productos solares más recomendables del mercado español. Entre las marcas y categorías analizadas, la asociación ha seleccionado el producto Fusion Water Magic SPF 50 de la multinacional española ISDIN como el mejor fotoprotector facial urbano.

El informe de la Asociación Española de Consumidores evalúa aspectos como la protección frente a la radiación UV, la tolerancia dermatológica, la facilidad de aplicación, la experiencia de uso, la disponibilidad en el mercado y la relación calidad-precio, con el objetivo de ofrecer una orientación práctica para los consumidores durante la temporada estival.

El ranking del estudio

El ranking del estudio en la categoría 'Mejores Fotoprotectores Faciales Urbanos 2026' es: 1. ISDIN Fusion Water Magic SPF 50; 2. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF 50+; 3. Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF 50+; 4. Heliocare 360 Gel Oil-Free SPF 50; y 5. Bioderma Photoderm Aquafluide SPF 50+.

En 'Mejores Fotoprotectores Familiares 2026': 1. Nivea Sun Protect & Hydrate SPF 50+; 2. ISDIN Gel Cream Wet Skin SPF 50; 3. Avène Intense Protect SPF 50+; 4. La Roche-Posay Anthelios Family Spray SPF 50+; y 5. Eucerin Sensitive Protect Sun Lotion SPF 50+.

En 'Mejores Fotoprotectores Infantiles 2026': 1. Avène Spray Niños SPF 50+; 2. Bioderma Photoderm Pediatrics Lait SPF 50+; 3. ISDIN Fusion Water MAGIC Pediatrics SPF 50; 4. La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics SPF 50+; y 5. Garnier Delial Niños Sensitive Advanced SPF 50+.

'Mejores Fotoprotectores para Piel Sensible 2026': 1. Avène Intense Protect SPF 50+; 2. Heliocare 360º Mineral Tolerance Fluid SPF 50; 3. Bioderma Photoderm AR SPF 50+; 4. Eucerin Sensitive Protect SPF 50+; y 5. A-Derma Protect AD SPF 50+.

'Mejores Fotoprotectores Deportivos 2026': 1. Heliocare 360 Sport Stick SPF 50+; 2. ISDIN Fusion Gel Sport SPF 50; 3. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF 50+; 4. Avène Sport Fluid SPF 50+; y 5. Eucerin Actinic Control MD SPF 100.

'Mejores Fotoprotectores Capilares 2026': 1. René Furterer Solaire Fluido de Verano Protector KPF 50+; 2. Kérastase Soleil Huile Sirène; 3. ISDIN Scalp & Hair Spray SPF 50; 4. Phyto Plage Voile Protecteur; y 5. Nuxe Sun Aceite Protector Solar Cabello.

Para realizar este estudio, la Asociación Española de Consumidores explicó que la selección de los productos se ha elaborado mediante análisis documental, revisión de etiquetado, disponibilidad en el mercado español, posicionamiento dermatológico, características declaradas por el fabricante, experiencia de uso, relación calidad-precio y adecuación a perfiles concretos de consumidor. Además, la asociación aclara que el informe no sustituye a un ensayo de laboratorio propio, ya que para una certificación definitiva de SPF y UVA sería necesario realizar pruebas independientes conforme a normativa ISO.

En este sentido, entre los criterios de evaluación para el estudio se incluyen: Protección UVB / SPF; protección UVA; resistencia al agua y al sudor; tolerancia dermatológica; claridad del etiquetado; facilidad de aplicación; textura y experiencia de uso; relación calidad-precio; disponibilidad en España; y adecuación al perfil de uso.