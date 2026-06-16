ISDIN atiende en cuatro años a más de 5.400 personas con albinismo en Panamá y Mozambique

ISDIN informó que ha atendido a más de 5.400 personas con albinismo y realizado más de 900 cirugías relacionadas con lesiones cutáneas y cáncer de piel en Panamá y Mozambique, donde impulsa desde 2022 expediciones de atención dermatológica, prevención y formación sanitaria. En estos cuatro años, la compañía ha centrado sus esfuerzos en estos dos países por su alta incidencia en cáncer cutáneo.

Las personas con albinismo constituyen uno de los colectivos con mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel debido a la ausencia o reducción de melanina, el pigmento que protege la piel frente a la radiación solar. En los países con menos recursos, esta vulnerabilidad se ve agravada por la falta de acceso a fotoprotección, especialistas dermatológicos y programas de prevención, convirtiendo una enfermedad prevenible en una de las principales causas de mortalidad de la poblón albina. De hecho, más del 90% de estas personas fallece antes de los 40 años debido al cáncer de piel.

Las expediciones a Mozambique y Panamá se enmarcan en el movimiento Love Your Skin de ISDIN, cuyo propósito es inspirar un futuro sin cáncer de piel y contribuir a visibilizar la elevada incidencia de esta enfermedad entre las personas con albinismo. En el país africano, las intervenciones se desarrollan en colaboración con África Directo, con asociaciones locales enfocadas en la comunidad albina, activistas, y con la International School of Derma (ISD), mientras que en Panamá se realiza junto a la Asociación Panameña de Dermatología y SOS Albinos Panamá.

Además de la asistencia médica directa, el proyecto ha permitido formar y especializar a más de 200 profesionales de la salud de ambos países, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de atención autónomo y sostenible en el futuro. Los equipos, formados por dermatólogos voluntarios procedentes de 13 países, entre ellos España, Brasil, Chile, Estados Unidos, México o Panamá, articulan una red internacional de colaboración dermatológica que combina asistencia médica, formación y transferencia de conocimiento.

Respuesta

En el marco del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, celebrado el 13 de junio, ISDIN recuerda la importancia de visibilizar las necesidades de este colectivo, especialmente vulnerable frente a la radiación solar y el desarrollo de cáncer de piel. "Nuestro objetivo es contribuir a generar un tejido local sanitario capaz de garantizar una atención dermatológica continuada en el futuro en ambos países. Estas expediciones reflejan el compromiso de ISDIN con las comunidades más vulnerables y nuestro propósito de inspirar un futuro sin cáncer de piel", afirmó Esther Villa, esg manager de ISDIN.

En Mozambique, la mayoría de las personas con albinismo fallecen antes de los 40 años debido a la alta incidencia de cáncer de piel y a la ausencia de recursos sanitarios especializados. El país cuenta únicamente con 20 dermatólogos para más de 35 millones de habitantes, y la prevalencia del albinismo en África subsahariana es diez veces superior a la registrada en Europa o América del Norte, según la Organización Mundial de la Salud.

En Panamá, las expediciones se centran en el archipiélago de San Blas, hogar del pueblo indígena Guna Yala. La endogamia propia de estas poblaciones fundacionales ha generado el índice más alto de albinismo oculocutáneo del mundo, lo que convierte a esta comunidad en una de las más expuestas al desarrollo de lesiones cutáneas y cáncer de piel.

"Sin medidas de prevón adecuadas y sin acceso a atención dermatológica especializada, el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y cáncer de piel aumenta de forma muy significativa desde edades tempranas", señala Jaime Piquero, medical advisor de ISDIN y uno de los responsables de las expediciones a Panamá.

Infancia

La prevención del cáncer de piel requiere intervenir desde edades tempranas. En la expedición más reciente a Panamá, el equipo incorporó un teatro de títeres como recurso pedagógico para explicar a niños y adultos los tres hábitos esenciales en fotoprotección: buscar la sombra, utilizar ropa adecuada y aplicar fotoprotector solar de forma regular. También es importante realizarse revisiones dermatológicas una vez al año para detectar tempranamente cualquier problema en la piel.

ISDIN también impulsó durante la última expedición a Mozambique la Campaña Fotoprotección para Familias, una iniciativa que permitió atender a 165 niños y niñas con albinismo a través de revisiones dermatológicas y actividades lúdicas. La jornada contribuyó a reducir las barreras de acceso al sistema sanitario y a promover hábitos de fotoprotección desde la infancia.

Las expediciones a Panamá y Mozambique se enmarcan en Love Your Skin, el movimiento de ISDIN que reúne iniciativas orientadas a la concienciación, la prevención y la investigación en salud de la piel. A través de este proyecto, la compañía impulsa acciones destinadas a promover hábitos saludables, sensibilizar sobre los efectos de la radiación solar y acercar el conocimiento dermatológico a la poblón.

Entre las iniciativas que forman parte del movimiento destacan la Campaña Escolar de Fotoprotección, que desde hace más de 30 años fomenta hábitos de protección solar desde la infancia, y el Récord Mundial de la Fotoprotección, un proyecto global que busca movilizar al mayor número posible de personas en torno a la importancia de la fotoprotección como hábito de salud.

También destaca la campaña "Ahora tu piel" que organizan ISDIN y Chiesi para concienciar a los pacientes trasplantados la necesidad de protegerse la piel del sol, ya que con los tratamientos inmunosupresores tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de piel. Y el programa Frena el sol, frena el lupus que permite a las personas con esta patología de la piel acceder a fotoprotectores con un factor solar muy alto a un precio reducido. La aplicación de fotoprotectores es vital para evitar el agravamiento del lupus y la aparición de los brotes.