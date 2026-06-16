Por qué el calor no es la única causa del cansancio extremo en verano

Con la llegada del verano, muchas personas experimentan una sensación de agotamiento que parece instalarse en su día a día. La concentración disminuye, el rendimiento físico se resiente y las ganas de descansar aumentan incluso después de haber dormido suficientes horas. La explicación más habitual suele ser el calor, pero los expertos advierten de que la realidad es más compleja.

Según los expertos, atribuir el cansancio exclusivamente a las altas temperaturas puede llevar a pasar por alto otros factores que tienen un papel decisivo en la energía diaria. Y es que lejos de ser el origen del problema, el verano actúa con frecuencia como una especie de prueba de resistencia para el organismo. Las elevadas temperaturas incrementan las demandas fisiológicas y pueden poner de manifiesto desequilibrios que llevan meses desarrollándose sin generar síntomas evidentes.

La energía que utilizan las células se almacena en una molécula conocida como ATP, producida principalmente en las mitocondrias, estructuras celulares encargadas de transformar los nutrientes en energía utilizable. Para que este proceso funcione correctamente, el organismo necesita mucho más que calorías: requiere una nutrición adecuada, una hidratación suficiente, descanso de calidad, actividad física regular y un metabolismo saludable.

Cuando alguno de estos elementos falla, pueden aparecer síntomas como fatiga persistente, sensación de agotamiento desde primera hora de la mañana, dificultad para concentrarse, niebla mental o una creciente dependencia del café, las bebidas energéticas o los alimentos azucarados para mantener el ritmo diario.

Cinco nutrientes esenciales para mantener la energía

Aunque no existe ningún alimento milagroso capaz de eliminar el cansancio, algunos nutrientes desempeñan un papel fundamental en los mecanismos de producción energética del organismo:

Proteínas. Son esenciales para preservar la masa muscular y ayudan a mantener niveles de glucosa más estables durante el día. Se encuentran en alimentos como huevos, pescado, carne, legumbres y productos lácteos.

Agua y electrolitos. Una deshidratación incluso leve puede traducirse en fatiga, menor capacidad de concentración y peor rendimiento físico. Durante el verano resulta especialmente importante reponer los minerales que se pierden a través del sudor.

Hierro. Participa en el transporte de oxígeno a los tejidos y en la producción de energía celular. Niveles insuficientes pueden manifestarse mediante cansancio persistente o dificultades cognitivas.

A la hora de suplementar debemos buscar tanto la biodisponibilidad como la reducción de contraindicaciones de determinados productos. Por eso suplementos como Enervital Hierro de Mundo Natural es una opción limpia y eficaz en donde además de hierro se incluyen las vitaminas del grupo B que son también imprescindibles para la vitalidad y la energía.

Magnesio. Interviene en numerosos procesos relacionados con la función muscular, nerviosa y metabólica, por lo que resulta clave para mantener unos niveles adecuados de energía. Elige siempre una fórmula adecuada como el bisglicinato que garantiza que el organismo los absorba sin generar efectos indeseados. Si además combinamos el magnesio con el Ubiquinol, que es la forma bioactiva de la coenzima Q10, le daremos el mejor de los alimentos a nuestras centrales energéticas, las mitocondrias. Ambos nutrientes trabajan en sinergia en Q10 Plus de Mundo Natural.

Vitaminas del grupo B. Son imprescindibles para que el organismo pueda transformar los nutrientes de los alimentos en energía utilizable.

Con el aumento de las temperaturas, comprender cómo funciona nuestro organismo puede ser tan importante como buscar sombra o encender el aire acondicionado. A veces, el calor no es la causa del agotamiento, sino simplemente el factor que lo pone de manifiesto.