Un nuevo libro analiza la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García

El periodista Alberto Gimeno (Barcelona, 1964) publica este lunes Mónica García, de la marea al chapapote, una obra que examina la trayectoria de la ministra de Sanidad y su gestión al frente de la cartera durante los últimos dos años y medio.

A lo largo de 94 páginas, el autor repasa los orígenes personales de García, su carrera profesional como anestesista y su recorrido político —de las mareas blancas a Podemos y, posteriormente, a Más Madrid— hasta su llegada al Ministerio de Sanidad.

El autor sostiene que la gestión de la ministra ha generado fricciones con médicos, pacientes, estudiantes de Medicina, comunidades autónomas y empresas colaboradoras de la Administración. Según Gimeno, las actitudes políticas analizadas en la obra "parecen estar diseñadas para alentar el conflicto", con especial incidencia en el modelo de colaboración público-privada, que el autor considera "tensionado".

"En el libro, el lector hallará actitudes, normas de conducta y decisiones que no ayudan a que la sanidad española elimine sus problemas", explica Gimeno. El autor aborda también las posibles aspiraciones de liderazgo de García en el espacio de Sumar, sobre las que expresa dudas. Más allá de la figura concreta de la ministra, Gimeno presenta la obra como el retrato de una época en la que, a su juicio, el enfrentamiento se antepone a la búsqueda de acuerdos para avanzar hacia el bien común.

El volumen se inscribe en una colección de ensayos editados por Crónica Global Media sobre responsables sanitarios que ha analizado previamente la gestión del exconsejero catalán de Salud Toni Comín —Comín, el enterrador solitario del modelo sanitario catalán, de Ignasi Jorro— y de la exministra de Sanidad Carmen Montón —Carmen Montón, sin concesiones, de Vicente Climent—, ambos disponibles en Internet. Mónica García, de la marea al chapapote está a la venta en librerías desde el lunes 15 de junio en formato papel al precio de 15 euros. Disponible también en Amazon.