Dos nuevos modelos de IA logran igualar a los doctores en la gestión sanitaria

Los sistemas de inteligencia artificial de carácter conversacional están demostrando avances significativos, llegando en algunos casos a igualar o incluso superar la capacidad de los facultativos humanos.

Los resultados obtenidos por dos agentes autónomos, evaluados en entornos simulados, se han dado a conocer a través de dos recientes investigaciones publicadas en la revista Nature. Ambos programas pueden colaborar de manera efectiva en diversas fases de la gestión sanitaria, ofreciendo un desempeño equiparable al de los profesionales de la salud.

No obstante, los científicos responsables de estos proyectos hacen hincapié en que ninguno de los dos modelos está todavía preparado para su implementación inmediata en el mundo real. Las herramientas requieren más investigación clínica y una validación exhaustiva antes de integrarse en los hospitales y centros de atención primaria.

Modelos de lenguaje

Hasta la fecha, los llamados grandes modelos de lenguaje (LLM) habían mostrado progresos notables, pero solían limitarse a tareas muy concretas. La relación con un enfermo, por el contrario, demanda habilidades transversales: prescribir exámenes certeros, planificar alternativas terapéuticas y revisar la evolución a lo largo de varias consultas. Si una máquina pudiera gestionar estas funciones con un razonamiento sólido, ayudaría a descargar de burocracia a los doctores y aliviaría la escasez de personal que padecen muchas regiones.

El primero de los modelos examinados recibe el nombre de MIRA (Inteligencia Médica para el Razonamiento y la Acción). Este sistema interactuó con datos de pacientes dentro de un entorno aislado de historias clínicas electrónicas y fue probado utilizando información real de más de 500 urgencias médicas. El programa logró una precisión diagnóstica media del 87,8 %, superando el 78,1 % que alcanzó un grupo de seis especialistas humanos, según indica el trabajo liderado por el Hospital Universitario de Heidelberg.

Para recabar la información, MIRA utiliza un chat donde otro algoritmo actúa como paciente, emitiendo respuestas que concuerdan con el historial clínico documentado. El sistema es capaz de elegir entre más de 85.000 opciones para demandar pruebas clínicas, interpretar analíticas y establecer planes de tratamiento. Sus decisiones abarcan desde la receta de fármacos hasta la programación de intervenciones quirúrgicas o el ingreso hospitalario.

El segundo modelo en liza es AMIE, fundamentado en una arquitectura optimizada para el diálogo y la atención clínica continuada. Esta cualidad le consiente mantener un razonamiento a lo largo de distintas visitas para monitorizar la respuesta a los medicamentos y el desarrollo de la enfermedad. AMIE se apoya en el motor Gemini para cruzar la información del usuario con las guías de práctica clínica y los vademécums más actualizados.

Durante una prueba de exploración virtual, la herramienta se midió con 21 médicos de familia en 100 casos diferentes que requerían múltiples citas y abarcaban cinco especialidades. Los hallazgos revelaron que la IA poseía un razonamiento comparable al de sus pares humanos, a quienes superó en la exactitud de los tratamientos propuestos y en el estricto cumplimiento de las guías sanitarias oficiales.

Valentin Liévin, investigador principal de Google DeepMind, subraya que estos hallazgos no implican que el modelo esté listo para el trabajo clínico diario, sino que "explora fundamentalmente el arte de lo posible". Su equipo recuerda que es preciso llevar a cabo ensayos prospectivos con pacientes físicos, dotados de una rigurosa supervisión ética y de seguridad, para asegurar un funcionamiento óptimo dentro del ecosistema sanitario.