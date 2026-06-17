El hábito semanal de dos horas que salva a las mujeres del infarto

Que el ejercicio aeróbico cuida el corazón es una idea asentada desde hace décadas. Lo que apenas se había medido hasta ahora es cuánto suma el trabajo de fuerza por sí mismo. Una investigación de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, publicada en JACC, la revista del Colegio Americano de Cardiología, aporta una respuesta contundente: las mujeres que dedican dos o más horas semanales al entrenamiento de resistencia reducen en un 44% su riesgo de infarto de miocardio frente a las que no lo practican.

El dato no es menor en un contexto donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. En España fallece una persona cada cinco minutos por esta razón, según la Fundación Española del Corazón. Y, sin embargo, el levantamiento de pesas ha permanecido durante años en un segundo plano dentro de las estrategias de prevención, eclipsado por las recomendaciones de caminar, correr o nadar.

Más allá del aeróbico

El equipo analizó un conjunto de 117.025 mujeres procedentes del Nurses' Health Study, con edades medias de inicio de 66,8 y 48,1 años según el grupo, evaluadas cada cuatro años. El desenlace principal era la aparición de eventos cardiovasculares graves: infarto mortal o no mortal, ictus, derivación coronaria o intervención percutánea. En ambos grupos, cuanto mayor era el volumen de fuerza practicado, menor resultaba el riesgo cardiovascular, con un efecto especialmente nítido sobre el infarto y sin asociación significativa con el ictus.

Las cifras dibujan una relación clara: dos horas semanales se traducían en un 20% menos de riesgo cardiovascular global, y cada hora añadida restaba un 5% adicional. El beneficio se intensificaba al combinar la fuerza con la actividad aeróbica. Las mujeres que sumaban dos horas de pesas a los 150 minutos de aeróbico recomendados, y que además reducían el tiempo frente al televisor, registraban los niveles de riesgo más bajos de toda la muestra. El sedentarismo prolongado, como ver la televisión durante horas, se considera ya un factor de riesgo independiente.

Una herramienta infrautilizada

Las directrices estadounidenses ya aconsejan al menos dos sesiones de fuerza por semana, además del ejercicio aeróbico, pero el trabajo muscular sigue siendo el gran olvidado de la prevención cardiaca, sobre todo entre mujeres de mediana y avanzada edad. El entrenamiento de resistencia, que puede realizarse con el propio peso corporal, pesas libres, bandas elásticas o máquinas, gana peso además a partir de los 40 años, cuando se acelera la pérdida de masa muscular y densidad ósea.

Conviene matizar las limitaciones del estudio: los datos de entrenamiento eran autodeclarados, la diversidad de las participantes fue limitada y no pudieron aislarse por completo el tipo de ejercicio ni la influencia de otros factores. Aun así, los autores defienden que la fuerza debería integrarse como una pieza más de las estrategias de salud pública, junto al aeróbico y la lucha contra el sedentarismo. Como referencia general, la Organización Mundial de la Salud aconseja entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o vigorosa para los adultos, y una media de 60 minutos diarios en niños y adolescentes.