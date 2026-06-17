El Hospital Universitario Sagrado Corazón, reconocido por su programa de cirugía ortopédica en Zanzíbar

El Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC) ha sido reconocido por la Sociedad Española de Cirugía de Cadera por su contribución al desarrollo de la cirugía protésica en Zanzíbar, en África del Este, a través del proyecto de cooperación internacional en Cirugía Ortopédica y Traumatología que impulsa junto a la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo (NED) de Valencia.

La distinción reconoce la labor del equipo liderado por el doctor Aamer Malik, especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HUSC y coordinador del proyecto para la Fundación NED. La iniciativa ha impulsado hasta la fecha 28 misiones voluntarias, con una media de unas 30 cirugías en cada una de ellas.

"Estos reconocimientos nos animan a seguir trabajando para dejar conocimientos, recursos y experiencia en el equipo local. Tiene un gran impacto social, con buenos resultados en la gran mayoría de pacientes jóvenes, enfermos y con discapacidad severa que operamos. Cuando el Gobierno local se ha implicado, hemos logrado un avance significativo en el desarrollo y autonomía de los profesionales locales", afirmó el doctor Aamer Malik.

El programa se desarrolla en colaboración con la Fundación NED, el Gobierno de Zanzíbar y profesionales sanitarios locales, bajo una filosofía basada en "Educar, Equipar y Tratar". La prioridad de esta iniciativa es la formación de profesionales locales mediante estancias de fellowship de artroplastia o formación especializada en Barcelona, adaptadas al plan de formación de Zanzíbar en Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Cooperación

A nivel asistencial, la actividad se centra en cirugía protésica de cadera y rodilla, cirugía traumatológica, procedimientos pediátricos y patología traumática compleja. Dos veces al año, un equipo multidisciplinar formado por traumatólogos, anestesistas y personal de enfermería se desplaza a Zanzíbar para realizar actividad quirúrgica y docente junto a los equipos locales.

Durante las misiones se forman equipos mixtos en quirófano, consultas y sesiones clínicas, con el objetivo de transferir conocimiento y reforzar la autonomía asistencial del sistema sanitario local. Uno de los avances más relevantes ha sido la implicación progresiva del Gobierno de Zanzíbar en el suministro de implantes para cirugía protésica, un paso clave para la sostenibilidad del programa.

La vertiente docente constituye uno de los pilares del proyecto dado que además de la formación in situ durante las misiones, el Hospital Universitari Sagrat Cor ha impulsado programas formativos en Barcelona dirigidos a especialistas procedentes de África del Este. Desde 2022, el hospital también ha consolidado una rotación de seis semanas para residentes R5 de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Barcelona en hospitales universitarios de África. Esta experiencia busca complementar la formación técnica con una mirada más amplia sobre la práctica médica en contextos con recursos limitados.

"La cooperación también forma a quienes participan en ella. Para nuestros residentes, trabajar en estos entornos supone salir de la zona de confort, comprender otras realidades sanitarias y adquirir una sensibilidad social y profesional que difícilmente se aprende aquí", concluyó el doctor Malik.