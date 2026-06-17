La cirugía robótica, la mejor aliada en la extirpación de tumores

La cirugía robótica se ha convertido en una de las grandes revoluciones tecnológicas de la medicina moderna, especialmente en el abordaje de patologías torácicas complejas. La extirpación de lóbulos pulmonares, tumores del mediastino anterior y timomas, así como tumores del mediastino posterior, son algunas de las intervenciones que se han beneficiado de la llegada de estos sistemas avanzados de alta precisión, que permiten a los especialistas realizar intervenciones de alta precisión mediante técnicas mínimamente invasivas, reduciendo el dolor postoperatorio, las complicaciones y los tiempos de recuperación.

La clave está en que esta tecnología permite acceder con mayor seguridad a zonas anatómicas difíciles y donde la laparoscopia convencional presenta limitaciones, abriendo nuevas posibilidades terapéuticas para pacientes con tumores torácicos complejos y con otras enfermedades del tórax.

Entre sus principales ventajas a la hora de abordar patologías torácicas complejas destaca su gran precisión de movimientos, con instrumentos articulados que reproducen —y amplían— la movilidad de la muñeca humana dentro del tórax, explica el doctor Javier Moradiellos, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, centro que celebra este año su 20º aniversario y cambia su denominación oficial por Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo como símbolo de responsabilidad y compromiso con sus pacientes.

En concreto, en este centro cuentan con el robot quirúrgico Da Vinci 5, considerado como el mejor sistema robótico quirúrgico que existe en la actualidad y que cuenta entre sus grandes avances con respecto a otros robots quirúrgicos una visión 3D de alta definición y una estabilidad absoluta de la cámara, mejorando la claridad y precisión en los detalles.

Además, explica el especialista, elimina el temblor, permite suturas y disecciones finas en espacios muy estrechos, a la vez que facilita una cirugía anatómica más meticulosa, especialmente en hilio pulmonar y mediastino. "En la práctica, esto se traduce en una mayor capacidad para hacer una cirugía 'de detalle' con mínima agresión: incisiones pequeñas, menos dolor, menos complicaciones y una recuperación más rápida, sin renunciar a la radicalidad cuando se trata de cáncer", asevera el doctor Moradiellos, uno de los 100 mejores médicos españoles según Forbes y uno de los pioneros en la utilización del robot quirúrgico Da Vinci en intervenciones torácicas. De hecho, el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo cuenta con un amplio programa de cirugía robótica desde hace más de diez años y fue pionero a nivel nacional en extirpar un lóbulo pulmonar mediante cirugía robótica.

Beneficios en cirugía oncológica de pulmón

En oncología torácica, recuerda el especialista del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, el objetivo no es solo quitar el tumor, sino hacerlo con márgenes adecuados, respetando al máximo el pulmón sano y realizando una linfadenectomía (extirpación de ganglios linfáticos) rigurosa. "Los robots quirúrgicos de última generación aportan en los procedimientos torácicos más control, más consistencia técnica y una cirugía que combina radicalidad oncológica con máxima preservación funcional", agrega.

De hecho, apunta el doctor Moradiellos que la robótica permite una disección más precisa alrededor de los vasos y de los bronquios, con una mejor exposición y con un control fino del plano anatómico: "Esto ayuda a estandarizar resecciones anatómicas complejas (segmentectomías y lobectomías) y a hacer un vaciamiento ganglionar sistemático con una calidad técnica muy alta".

Dr. Moradiellos con el Da Vinci5

En el caso de que los tumores sean pequeños o de que estén en localizaciones delicadas, este cirujano torácico del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo subraya que esa precisión de los robots quirúrgicos facilita resecciones más conservadoras en pacientes seleccionados, manteniendo los criterios oncológicos de seguridad.

"Los cirujanos generales utilizan el nuevo robot quirúrgico Da Vinci 5 principalmente en procedimientos oncológicos de alta complejidad en los que el cirujano puede trabajar de forma más segura con una realización de gestos técnicos complejos más sencilla, lo que permite ofrecer a los pacientes unas intervenciones mínimamente invasivas con grandes ventajas donde la laparoscopia convencional tiene límites", afirma el doctor Javier Moradiellos.

Cada vez pueden operarse más tumores

Precisamente, este experto del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo apunta que este robot quirúrgico de última generación ayuda a intervenir sin grandes incisiones gracias a la estabilidad absoluta de la cámara y una precisión de movimientos muy superior, lo que ayuda a que los cirujanos torácicos puedan intervenir lesiones más pequeñas y potencialmente curables y, a la vez, ofrecer solución quirúrgica a pacientes con mayor edad o comorbilidades a las que otro tipo de cirugía les sometería a un riesgo prohibitivo.

Además, una de las ventajas del Da Vinci 5 es la posibilidad que tienen los brazos de ofrecer retroalimentación de fuerza a los cirujanos: "Esta característica nos ofrece una capa adicional de control: ayuda a calibrar la tracción y la presión que aplicamos sobre los tejidos frágiles, especialmente cuando hay inflamación, fibrosis o ganglios adheridos, situaciones que son frecuentes en la cirugía oncológica. Es un salto cualitativo en las capacidades de los cirujanos; sin embargo, estas nuevas capacidades solo se pueden exprimir en equipos experimentados".

Tras una cirugía torácica

Con todo ello, destaca el doctor Moradiellos que "la recuperación empieza antes de entrar en quirófano", ya que se optimiza al paciente instándole a dejar de fumar, de manera que mejora su función respiratoria, pero también se trabaja sobre su nutrición y en el control del dolor.

"Durante la cirugía, la mínima agresión, el respeto de los tejidos y una estrategia anestésica moderna marcan diferencias. Y después, el pilar es un programa estructurado de recuperación intensificada: control del dolor multimodal para permitir respirar y moverse bien, movilización precoz, fisioterapia respiratoria, retirada temprana de drenajes cuando es seguro y una coordinación estrecha entre cirugía, anestesia, enfermería y rehabilitación. Todo esto reduce complicaciones como atelectasias o neumonías y acelera el retorno a la vida normal. La tecnología ayuda, pero el resultado final depende de un ecosistema clínico bien organizado".