La Fundación Jiménez Díaz pone en marcha su Centro de Formación de Profesiones Sanitarias

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha puesto en marcha su Centro de Formación de Profesiones Sanitarias para formar con calidad e innovación, y basándose en las últimas tecnologías, a profesionales cualificados, implicados y con inquietudes docentes e investigadoras.

"Nuestro nuevo centro de formación profesional ofrece docencia enfocada a la práctica y la actividad asistencial diaria; una metodología que permite adaptarse a la necesidad actual de formar a profesionales cualificados, con criterio y capaces de tomar decisiones desde el conocimiento", afirmaron su directora y su jefa de estudios, Silvia Gómez García y Noemí Hortigüela Sanz, respectivamente, ambas con amplia experiencia en el Servicio de Radiología y Medicina Nuclear del hospital madrileño.

Para ello -añaden-, "ofrecemos una enseñanza de calidad e innovadora, orientada a la mejora constante; potenciando la transformación social, la solidaridad y la sostenibilidad económica, social y ambiental; el trabajo colaborativo y en equipo, con el apoyo mutuo como pilares del aprendizaje; y el desarrollo de capacidades, valores y habilidades, como la colaboración y el espíritu crítico, que enriquecen la trayectoria académica, profesional y personal del alumno".

Además, "el Centro de Formación de Profesiones Sanitarias fomenta la participación activa y responsable de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y crecimiento, y genera buenas prácticas, aspirando a convertirse en un centro de formación profesional de referencia en la Comunidad de Madrid, reconocido por su mejora continua, su actividad docente coordinada, transparente, comprometida, competitiva y sostenible", continúan.

Formación y prácticas

La formación se desarrolla en dos escenarios complementarios que comparten los tres pilares del Campus Fundación Jiménez Díaz -asistencia, docencia e investigación- y que permiten ofrecer una formación de excelencia con las últimas tecnologías: el propio hospital, que pone a disposición de esta iniciativa su amplia experiencia a nivel asistencial y docente y todos sus recursos para favorecer la creación y desarrollo del proyecto; y su Campus Pintor Rosales (muy cercano al hospital, en la c/ Lisboa, 3), caracterizado por la amplitud de sus instalaciones y su Centro de Simulación Clínica.

Concretamente, la parte teórico-práctica se realiza en el Campus Pintor Rosales, con profesores expertos, en activo y con amplia experiencia en una variedad de ámbitos (radiólogos especialistas, técnicos de Imagen para el Diagnóstico, físicos, enfermeras…), así como en la formación de otros profesionales, lo que permite ofrecer a los alumnos diferentes perspectivas y áreas de conocimiento que enriquecen su aprendizaje, y garantizar que la formación está constantemente actualizada y seleccionada para que sea realmente útil para el futuro profesional de los estudiantes.

En cuanto a la parte práctica, se garantiza en las instalaciones de la Fundación Jiménez Díaz y de los Centros de Especialidades adscritos al hospital: Quintana y Pontones; todas ellas dotadas con equipos actuales y de alta tecnología y con gran variedad de sistemas operativos para que los alumnos adquieran conocimientos en diferentes softwares. Dentro del periodo de prácticas, los estudiantes aprenden todo tipo de técnicas y con todo tipo de equipos - radiología convencional y especial, quirófano y Radiología Intervencionista, TAC, resonancia magnética, Medicina Nuclear y Protección Radiológica…- y tratan a todo tipo de pacientes, tanto ambulantes como hospitalizados.

"La proximidad con la actividad asistencial permite al alumno adquirir competencias y poder experimentar de forma muy cercana lo que será su vida profesional en un futuro", explica el equipo directivo, asegurando que "la formación práctica en la enseñanza es una prioridad a lo largo de toda la formación, fomentando autonomía y seguridad en los estudiantes, acompañándolos durante todo su proceso formativo y adaptando las metodologías a sus necesidades".

Y es que, insisten Gómez y Hortigüela, el objetivo "no es solo formar a nivel técnico; también buscamos contribuir a la sociedad con profesionales implicados, empáticos que realicen su actividad teniendo como centro al paciente".

Ciclo formativo

Como primer estudio ofrecido en el Centro de Formación de Profesiones Sanitarias está ya abierto -hasta el próximo 6 de julio- el periodo de solicitud de acceso al Ciclo Formativo de Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

Orientado a la formación del profesional técnico de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, el ciclo formativo facilita los conocimientos y habilidades para que sea capaz de responder al compromiso social de prevención y mejora de la salud de la población, y de gestionar recursos tecnológicos, científicos y humanos para obtener un registro gráfico del cuerpo humano de calidad, con fines preventivos, diagnósticos y/o terapéuticos, a partir de la prescripción facultativa, asistiendo al paciente durante su estancia y aplicando protocolos de radioprotección y de garantía de calidad, así como los establecidos en su centro de trabajo.

"Estos estudios persiguen formar a profesionales con una visión holística del paciente, conocimientos sólidos en anatomía y técnicas de diagnóstico y tratamiento, e inquietudes docentes e investigadoras; promoviendo la salud, su prevención (a través del diagnóstico precoz) y tratamiento en el caso de ser necesario; acompañando al paciente con información veraz; siguiendo el principio de menor radiación posible (ALARA); fomentando el trabajo en equipo; y adaptándose en todo momento a una sociedad multicultural y cambiante", comentan las responsables del centro.

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, primero de los muchos programas formativos que completarán la oferta docente del Centro de Formación de Profesiones Sanitarias, tendrá una duración de 2.000 horas organizada en cerca de una veintena de módulos.