Los seis alimentos clave para frenar la pérdida de memoria y cuidar el cerebro

El cerebro humano es un órgano de alta demanda energética que consume el 20% de las calorías diarias. Expertos en salud global advierten que la pérdida de memoria y el declive cognitivo no son procesos inevitables de la edad, sino factores modificables a través del plato. La clave científica radica en cuatro pilares nutricionales: ácidos grasos omega-3, antioxidantes de alta potencia, colina y vitaminas del grupo B.

Los expertos tienen bien identificados los nutrientes que más demanda el cerebro y que ayudan a su desarrollo y plasticidad. Además, cada vez son más los hallazgos clínicos que ya han identificado un grupo selecto de alimentos con impacto directo en las conexiones neuronales:

Pescados azules : Salmón, sardinas y caballa lideran la lista por su alta concentración de omega-3 , esencial para reparar la estructura celular del cerebro.

: Salmón, sardinas y caballa lideran la lista por su alta concentración de , esencial para reparar la estructura celular del cerebro. Frutos rojos : Los arándanos y las moras aportan antocianinas, compuestos que actúan como un escudo contra el estrés oxidativo celular .

: Los arándanos y las moras aportan antocianinas, compuestos que actúan como un escudo contra el . Frutos secos y semillas : Las nueces y almendras aportan vitamina E y grasas vegetales que aceleran la velocidad de procesamiento de la información.

: Las nueces y almendras aportan y grasas vegetales que aceleran la velocidad de procesamiento de la información. Verduras de hoja verde : El brócoli y las espinacas destacan por su aporte de vitamina K y ácido fólico, aliados clave contra la neuroinflamación.

: El brócoli y las espinacas destacan por su aporte de y ácido fólico, aliados clave contra la neuroinflamación. Huevos : Su yema es la mayor fuente de colina , el nutriente que el cerebro utiliza para producir acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria.

: Su yema es la mayor , el nutriente que el cerebro utiliza para producir acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria. Estimulantes limpios: El chocolate negro (mayor al 70%) y el té verde mejoran el flujo sanguíneo hacia el cerebro, optimizando la atención inmediata.

La comunidad médica coincide en que no existen los milagros de un solo día. Los beneficios de estos alimentos se consolidan cuando se integran de forma sostenida en el estilo de vida, desplazando a los azúcares refinados y a las grasas saturadas, principales enemigos de la salud cerebral. Ya que se trata de un trabajo constante de reservas, es conveniente, aunque sea un par de veces al año, apoyar la dieta con suplementación de alta disponibilidad. En este sentido, los omega-3 son clave en el funcionamiento cerebral, pero debemos buscar la tecnología que garantice la absorción de este nutriente a nivel del cerebro. Oleomega3 DHA de Mundo Natural está formulado con la tecnología TG que hace que no dependa de la ingesta de comida mejorando su absorción.

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