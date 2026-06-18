Los suplementos clave para frenar el envejecimiento

Los últimos avances en medicina de la longevidad apuntan a que el envejecimiento no es solo un proceso inevitable, sino un conjunto de procesos celulares que se pueden ralentizar. Investigaciones recientes demuestran que ciertos compuestos químicos, utilizados como suplementos, actúan directamente en las células para combatir el deterioro biológico.

Especialistas en la materia recuerdan que estos productos no sustituyen a una dieta sana ni al ejercicio, pero funcionan como un impulso biológico clave a nivel interno. La ciencia clasifica los suplementos más efectivos en tres grandes áreas de acción según las necesidades del organismo:

Energía Celular (NAD+ y Mitocondrias): Moléculas como el NMN y el Ribósido de Nicotinamida (NR) restauran los niveles de NAD+, un combustible esencial para reparar las células que disminuye con la edad. Son pocos los laboratorios que han conseguido desarrollar un suplemento que garantice la llegada de estos nutrientes a la célula. Vitanano NADH de MundoNatural ha logrado liposomar estas moléculas para garantizar su llegada a la célula de manera efectiva y eficiente.

A este grupo se suman el Resveratrol, que activa los genes de la longevidad, y la Coenzima Q10 (CoQ10), que protege el corazón y el cerebro. La recomendación por tanto nos lleva a Colacell Antiox, que además de Resveratrol contiene Colágeno hidrolizado, Extractos de Granada, Uva y Poligonum, y vitamina C que nos ayuda a contrarrestar la pérdida de firmeza y el desgaste articular.

En cuanto a la Q10, Q10 plus de MundoNatural nos ofrece a base de Coenzima Q10 biotransformada y Magnesio una fórmula con Ubiquinol que ayuda al metabolismo celular y su longevidad.

Control de la Inflamación (Antioxidantes): El envejecimiento silencioso está ligado a la inflamación crónica. Para combatirla, los ácidos grasos Omega 3 actúan como potentes antiinflamatorios. Aquí la recomendación pasa por Oleomega 3 DHA que además ayuda a mantener en forma las funciones coronarias, cerebrales y visuales. Oleomega 3 DHA con MundoNatural.

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