Sanas Compañías regresa con una segunda temporada dedicada a los protagonistas de la salud

Sanas Compañías, el videopodcast impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) y producido por Alabra, arranca su segunda temporada con un cambio de foco amparado en el lema de IDIS: Una nueva salud es cosa de todos. Si en la primera temporada el programa descubrió qué papel jugaba la salud en ámbitos como la cultura, la literatura o el deporte, en esta segunda es el propio sector sanitario y sociosanitario quien toma la palabra.

A lo largo de cinco episodios, la periodista Eva Baroja conversará con los principales agentes sanitarios representados en IDIS: responsables de la industria farmacéutica, las tecnologías sanitarias, los hospitales privados, las aseguradoras de salud y el sector sociosanitario. Voces que trabajan cada día desde la innovación, la colaboración, la prevención, la digitalización y la calidad para que la sanidad en España sea mejor, más accesible y centrada en el paciente.

Una primera temporada con cifras de consolidación

Sanas Compañías cerró su primera temporada consolidado como un espacio de referencia en la divulgación sobre salud. Sus ocho episodios, protagonizados por figuras como Sandra Ibarra, Toni Acosta, Fito Robles, Dimas Gimeno, Espido Freire o Nacho Cardero, acumularon más de 2,2 millones de visualizaciones en redes sociales y YouTube, más de 5.000 escuchas en plataformas de podcasting —Spotify, iVoox y Apple Podcasts— y una comunidad global de 3.752 seguidores. El crecimiento fue especialmente destacado en TikTok e Instagram, donde los perfiles propios del programa generaron miles de interacciones y una conversación activa en torno a la salud.

"Desde la Fundación IDIS estábamos convencidos de que había un espacio para hablar de salud de una forma distinta, con un enfoque más humano y entendible", explica Marta Villanueva, directora general de la entidad: "La primera temporada nos ha demostrado dos cosas: que hay una audiencia que quiere escuchar y que la salud nos interesa a todos. En esta segunda temporada queremos que sean los propios artífices del sistema sanitario quienes hablen a la sociedad, sin tecnicismos, de lo que este sector lleva construyendo desde hace décadas en España", concluye.

Arranque de la segunda temporada con el gran reto silencioso del envejecimiento

La segunda temporada arranca hoy con un episodio dedicado al sector sociosanitario. La periodista Eva Baroja, conductora de Sanas Compañías, conversa con Nacho Vivas, presidente ejecutivo del Grupo Ballesol y vicepresidente de la Fundación IDIS.

Se calcula que en España habrá un millón más de personas mayores de 80 años en la próxima década. En la actualidad, hay casi 400.000 personas viviendo en residencias. Más de la mitad tiene deterioro cognitivo moderado o grave. Y, sin embargo, el envejecimiento acelerado de la población —uno de los mayores retos sociales a corto y medio plazo— apenas ocupa espacio en la agenda pública. Bajo el título Hay un problema con el cuidado de las personas mayores y nadie habla de ello, este primer episodio aborda la invisibilidad de los mayores en nuestra sociedad, la soledad como epidemia silenciosa, la necesidad de cuidados, el significado de llevar a un ser querido a una residencia y el reto demográfico que tenemos por delante.

Dónde seguir Sanas Compañías

La segunda temporada de Sanas Compañías estará disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Los contenidos del programa se distribuirán además a través de los canales propios de la Fundación IDIS y de los perfiles específicos del videopodcast en Instagram (@sanascompanias) y TikTok (@sanascompanias), donde la comunidad del programa continúa creciendo de forma orgánica.