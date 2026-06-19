El Servicio de Salud vasco busca a los clientes de un club de alterne tras un caso de tuberculosis

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha informado de las dificultades que está encontrando el Servicio Vasco de Salud para rastrear los posibles contagios derivados de una trabajadora infectada de tuberculosis en un local de la localidad vizcaína de Trapagaran. En concreto, se intenta localizar y contactar con todas aquellas personas que hayan acudido recientemente a este establecimiento para realizarles las pruebas pertinentes y evitar así un brote mayor.

El responsable sanitario explicó que el pasado 3 de junio se confirmó un diagnóstico de "tuberculosis pulmonar bacilífera" en una de las empleadas. A partir de ese momento, se activó el protocolo sanitario habitual en este tipo de situaciones, aunque las características del negocio complican enormemente la identificación de los contactos estrechos.

Ante la imposibilidad de acceder a un registro de usuarios, la Administración autonómica ha optado por hacer un llamamiento público. Martínez ha aconsejado a todos los varones que hayan frecuentado este local de Trapagaran que acudan a su centro de salud lo antes posible para someterse a los controles médicos adecuados, dado que la enfermedad diagnosticada es una patología "muy contagiosa" y exige adoptar "todas las medidas de prudencia".

En paralelo a la búsqueda de los clientes, el Departamento de Salud también trabaja para realizar un chequeo completo a la plantilla del establecimiento. Los pasados 8 y 9 de junio se organizó un dispositivo especial en el que participaron profesionales de la unidad de vigilancia epidemiológica para acometer analíticas de sangre y radiografías de tórax en el Hospital Universitario de Cruces.

No obstante, la respuesta no ha sido la esperada. El consejero ha admitido que "la participación obtenida fue inferior a la prevista", por lo que el Ejecutivo baraja ahora una actuación más contundente. El objetivo es solicitar a los propietarios del negocio el censo de trabajadoras que estuvieron activas durante el periodo de riesgo epidemiológico para proceder a una citación médica individualizada.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar este estudio de contactos para descartar la existencia de nuevos enfermos que, al no presentar síntomas evidentes en los primeros estadios, puedan seguir propagando el bacilo. El anonimato que suele imperar en este tipo de actividades dificulta enormemente la labor de los rastreadores, lo que convierte la colaboración ciudadana en una herramienta fundamental para frenar la transmisión de la infección respiratoria en la provincia.