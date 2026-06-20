Los casos de ELA aumentarán más de un 40% en Europa en los próximos 25 años

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) podría registrar un aumento superior al 40% en Europa durante los próximos 25 años debido al envejecimiento de la población, según las proyecciones epidemiológicas citadas por la Sociedad Española de Neurología (SEN). La organización advierte de que este crecimiento supondrá una mayor presión sobre los sistemas sanitarios y los recursos de atención de larga duración.

Con motivo del Día Internacional de la ELA, que se conmemora el 21 de junio, la SEN recuerda que esta enfermedad neuromuscular degenerativa afecta actualmente a entre 4.000 y 4.500 personas en España. Cada año se diagnostican entre 900 y 1.000 nuevos casos, una cifra similar al número de fallecimientos asociados a esta patología.

Según explica el coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, Francisco Javier Rodríguez de Rivera, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por una elevada mortalidad y una rápida evolución clínica.

"En España se diagnostican alrededor de tres nuevos casos al día, una cifra similar a la de los fallecimientos diarios asociados a esta patología", señala el especialista.

Una pérdida progresiva de autonomía

La ELA afecta a las neuronas motoras, responsables del control de los movimientos voluntarios. La degeneración progresiva de estas células provoca una pérdida gradual de funciones esenciales como caminar, hablar, tragar o respirar.

La enfermedad puede aparecer en distintas etapas de la vida, aunque la edad media de inicio se sitúa entre los 60 y los 69 años. En aproximadamente el 70% de los casos, los primeros síntomas consisten en pérdida de fuerza y debilidad progresiva en las extremidades, una forma conocida como ELA medular o espinal.

En el 30% restante, la enfermedad comienza con alteraciones del habla y dificultades para tragar, lo que se conoce como ELA bulbar.

Con independencia de la forma de inicio, la evolución de la enfermedad conduce progresivamente a una afectación muscular generalizada que puede desembocar en una situación de dependencia funcional total.

La supervivencia media oscila entre dos y cinco años

La SEN indica que la supervivencia media tras el diagnóstico se sitúa entre los dos y los cinco años, aunque existen diferencias entre pacientes.

Alrededor del 20% de las personas afectadas supera los cinco años de evolución, mientras que aproximadamente un 10% vive más de diez años desde el inicio de la enfermedad.

Rodríguez de Rivera destaca que la rápida progresión de la ELA implica una creciente complejidad asistencial desde las fases iniciales, lo que hace necesario un abordaje especializado y coordinado.

Además, uno de los retos sigue siendo la detección temprana. El retraso medio en el diagnóstico se sitúa actualmente entre 12 y 16 meses desde la aparición de los primeros síntomas, según los datos aportados por la sociedad científica.

Más de 50.000 euros por paciente al año

La atención a las personas con ELA también supone un importante esfuerzo económico. La SEN estima que el coste medio anual por paciente supera los 50.000 euros, una cifra vinculada tanto a la progresión de la discapacidad como a la necesidad de cuidados continuados.

Por este motivo, la organización subraya la importancia de las unidades multidisciplinares especializadas en enfermedades neuromusculares. Estos equipos permiten coordinar la atención respiratoria, nutricional, rehabilitadora y psicológica que requieren los pacientes.

Según la sociedad científica, estas unidades contribuyen a mejorar la calidad de vida, optimizar los recursos disponibles y favorecer una mayor supervivencia.

La SEN considera necesario extender este modelo asistencial a todos los hospitales de referencia y garantizar una implantación homogénea dentro del Sistema Nacional de Salud. También reclama el desarrollo efectivo de la Ley ELA para reforzar la atención integral a pacientes y familias.

Terapias dirigidas y diagnóstico precoz

Las principales líneas de investigación actuales se orientan al desarrollo de terapias génicas y tratamientos basados en ARN para formas hereditarias de la enfermedad, así como al estudio del papel de la inflamación y del sistema inmunitario en su desarrollo.

Otra de las prioridades es la identificación de biomarcadores que permitan realizar diagnósticos más precoces y mejorar la predicción de la evolución clínica de cada paciente.

El objetivo principal de estos trabajos es frenar la progresión de la enfermedad y avanzar hacia tratamientos adaptados a los distintos subtipos de ELA.

En este contexto, recientemente se ha autorizado en España una terapia dirigida a una forma genética asociada a mutaciones en el gen SOD1, responsable de aproximadamente el 2% de los casos. Según la Sociedad Española de Neurología, se trata del primer tratamiento dirigido a un mecanismo molecular específico de la ELA autorizado en más de tres décadas.