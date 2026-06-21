El peligro oculto de llevar las uñas pintadas todo el verano

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (Copoan) ha emitido una advertencia sanitaria de cara a la temporada estival, subrayando que el uso continuado de productos cosméticos en los pies puede derivar en un "aumento de hongos y otras alteraciones ungueales". Durante estos meses es habitual que se recurra a tratamientos estéticos para mantener una apariencia cuidada, pero esta costumbre entraña riesgos si no se realiza bajo unas pautas de precaución.

La presidenta de la institución, Rosario Correa, ha explicado que "cuando la uña permanece cubierta durante semanas o meses, resulta más difícil detectar los primeros signos de una alteración y actuar de forma precoz".

Los factores de riesgo

Durante estos meses de calor, las consultas médicas se disparan debido a la mayor exposición a factores de riesgo como piscinas, humedad y duchas públicas. Las infecciones, los traumatismos o los desprendimientos parciales son habituales, pero al estar ocultos por capas de color, los pacientes tardan más en percibir el daño y en buscar atención especializada.

Además, los profesionales han querido desmontar el mito que rodea a los esmaltados comercializados como ecológicos, naturales o libres de tóxicos. Aunque es cierto que prescinden de determinados químicos agresivos, su efecto opaco sigue existiendo. Por tanto, impiden la observación directa de posibles cambios en la textura o el grosor de la lámina, requiriendo los mismos periodos de descanso que las fórmulas convencionales.

Entre las señales de alarma que requieren la intervención de un especialista destacan las manchas blanquecinas o amarillentas, deformidades y pequeñas zonas oscuras. Un diagnóstico temprano de estos problemas permite atajar la afección rápidamente. Por el contrario, una evolución prolongada bajo una capa estética dificulta la recuperación y extiende los tiempos del tratamiento clínico.

Para evitar estos inconvenientes, la recomendación fundamental pasa por establecer periodos de descanso sin ningún tipo de cobertura. Asimismo, desde el Colegio inciden en mantener una correcta higiene, secar minuciosamente la piel tras los baños y acudir al profesional sanitario ante cualquier alteración persistente, recordando que una simple revisión visual puede evitar complicaciones graves a largo plazo.