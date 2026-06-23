Alerta por salmonela en varios lotes de fuet distribuidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de salmonela en varios lotes de fuet de la marca Can Duran distribuidos en España. El organismo recomienda a los consumidores que tengan estos productos en sus domicilios que se abstengan de consumirlos.

Según Aesan, la distribución inicial de los productos afectados se realizó en Aragón, Cataluña y Navarra, aunque no se descarta que hayan llegado a otras comunidades autónomas mediante redistribución.

Los productos implicados son dos lotes de Fuet Extra de la marca Can Duran, comercializados en bolsas de plástico de 170 gramos y conservados a temperatura ambiente. En concreto, se trata del lote 262014422, con fecha de caducidad del 24 de julio de 2026, y del lote 262014423, con fecha de caducidad del 1 de agosto de 2026.

Aesan ya ha trasladado la información a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para verificar la retirada de los productos de los canales de comercialización.

La agencia recuerda que la salmonelosis suele provocar síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal. Por ello, aconseja acudir a un centro sanitario a quienes hayan consumido alguno de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con la infección.