El aliado natural que salvará tus digestiones de los excesos del verano

Con la llegada del verano cambian nuestros hábitos. Las vacaciones, las comidas fuera de casa, los horarios más flexibles y el aumento del consumo de bebidas refrescantes hacen que muchas personas disfruten de esta época del año, pero también pueden favorecer la aparición de algunas molestias digestivas. Entre ellas, el reflujo gastroesofágico es una de las más frecuentes.

Esa sensación de ardor en el pecho después de una comida copiosa o el desagradable sabor ácido que asciende hacia la garganta son síntomas que afectan a millones de personas y que, durante los meses estivales, pueden intensificarse.

El reflujo gastroesofágico se produce cuando el contenido del estómago regresa hacia el esófago. Normalmente, existe una estructura denominada esfínter esofágico inferior que actúa como una válvula, permitiendo el paso de los alimentos al estómago y evitando que los jugos gástricos vuelvan hacia arriba.

Cuando este mecanismo no funciona correctamente, el ácido del estómago puede irritar la mucosa esofágica y provocar síntomas como ardor, regurgitación, sensación de pesadez digestiva, hinchazón abdominal o molestias en la garganta.

Aunque episodios ocasionales son relativamente habituales, cuando los síntomas aparecen de forma recurrente o afectan a la calidad de vida, es importante consultar con un profesional sanitario para realizar una valoración adecuada.

Consejos para reducir las molestias digestivas

Aunque no existe una solución única para todas las personas, algunos cambios en el estilo de vida pueden contribuir a disminuir la frecuencia e intensidad de los síntomas. Realizar comidas moderadas y repartir la ingesta a lo largo del día suele resultar más beneficioso que concentrar grandes cantidades de alimento en pocas tomas. Las cenas ligeras son especialmente importantes para minimizar el reflujo nocturno.

Otro de los consejos pasa por identificar los alimentos que desencadenan los reflujos. Cada persona puede presentar diferentes sensibilidades, pero algunos alimentos se relacionan con mayor frecuencia con el empeoramiento de los síntomas, como los alimentos fritos y muy grasos, comidas picantes, chocolate o tomates y cítricos, entre otros.

Además, dejar un tiempo de unas dos horas entre la última ingesta y el momento de dormir favorece una digestión adecuada.

El papel de la suplementación en el bienestar digestivo

Además de las medidas dietéticas y de estilo de vida, algunos complementos alimenticios pueden convertirse en aliados para apoyar el confort digestivo, especialmente en épocas en las que los excesos son más frecuentes.

En estos casos, los complementos que aportan enzimas digestivas pueden ayudar a optimizar la digestión de determinados nutrientes y favorecer una mayor sensación de ligereza después de las comidas. Gastroplus de MundoNatural contiene sustancias activas, enzimas y coenzimas que ayudan a la digestión. Tiene poder como agente alcalinizador para contrarrestar la acidez excesiva, y ayuda a recuperar el pH del estómago. Además su poder regenerador ayuda a recuperar las mucosas intestinales y estomacales, algo muy importante en las úlceras, atacar no sólo la acidez sino también ayudar a regenerar los tejidos dañados.

Se trata de un suplemento a base de Aloe vera, Calcio y Vitamina C. Con edulcorante.

El Calcio contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas.

El Aloe vera es una de las plantas más utilizadas para el cuidado de las funciones digestivas. Favorece la digestión, fortalece y ayuda a reparar la mucosa gastrointestinal, con gran efecto reparador a nivel de mucosas, depurativo y sobre todo bajo nivel de toxicidad.

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