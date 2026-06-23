El Supremo avala que los familiares más cercanos puedan recurrir judicialmente la concesión de una eutanasia

El Tribunal Supremo ha reconocido, mediante una sentencia hecha pública este martes, la legitimación de los familiares directos para recurrir en los tribunales la concesión de la eutanasia. La decisión, respaldada por una amplia mayoría de 23 magistrados frente a 9, acota este derecho a personas con una vinculación "particularmente estrecha con el solicitante" y que formen parte de su círculo de convivencia más próximo.

Con esta resolución, desestima el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual ya había reconocido a un padre la legitimidad para apelar la muerte asistida de su hijo mayor de edad.

Este debate jurídico coincide con casos recientes de gran impacto social, como el de Noelia, una joven de 25 años con paraplejia que recibió la eutanasia el pasado mes de marzo en Barcelona tras dos años de espera. Su proceso se demoró debido a la oposición de su padre, representado por la asociación Abogados Cristianos, lo que obligó a pronunciarse a hasta cinco instancias judiciales.

Requisitos estrictos para poder recurrir

El Supremo ha dejado claro que no cualquier familiar podrá paralizar o impugnar el proceso. Para que el recurso sea admitido, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Pertenecer al círculo de convivencia próximo: El familiar debe tener la capacidad de conocimiento y empatía suficiente con el enfermo como para "detectar posibles fisuras en el entendimiento y comprensión" de su situación.

Acreditar proximidad afectiva: Se debe demostrar una relación real y estrecha con el solicitante.

Aportar indicios de prueba: El recurrente debe presentar sospechas razonables de que se están incumpliendo las garantías legales que exige la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE).

Propuesta para acortar plazos y evitar el "sufrimiento añadido"

Los magistrados del Supremo son conscientes de que la intervención de los tribunales puede chocar frontalmente con la urgencia del enfermo. La sentencia advierte que, aunque la ley prevé plazos breves, la concatenación de recursos judiciales puede ocasionar un "retraso notable" en la resolución definitiva.

Este retraso, señala el tribunal, puede convertirse en un "factor añadido de sufrimiento" para una persona que, de forma libre y voluntaria, ha decidido poner fin a su vida en un contexto eutanásico ya acreditado. Por ello, el Tribunal Supremo plantea la creación de un procedimiento judicial especial para estos conflictos, que cuente con trámites simplificados y plazos muy reducidos, garantizando así la máxima celeridad dada la sensibilidad de los derechos en juego.

División en el tribunal: el voto particular

La decisión no ha sido unánime. Nueve magistrados se han posicionado en contra a través de un voto particular redactado por el juez José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, al que se han adherido otros siete miembros de la sala.

Los magistrados discrepantes sostienen que permitir la intervención de familiares supone una "injerencia injustificada en el ejercicio de un derecho fundamental personalísimo". Asimismo, alertan de que la judicialización del proceso puede transformar el derecho a una muerte digna en "una mala muerte o una muerte sin dignidad", obligando al enfermo a soportar un "dolor agónico" y un "padecimiento físico y mental insufrible e intolerable" mientras los tribunales deciden.