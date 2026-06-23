Los síntomas previos al síncope por calor que pueden costarte la vida en la carretera

El aumento de las temperaturas en el interior de los vehículos puede tener consecuencias directas sobre la salud del conductor y derivar en situaciones de riesgo durante la conducción. Así lo ha advertido la enfermera y profesora de la Universidad de Extremadura Aurora Herrero, que ha explicado que este escenario puede llegar a provocar un síncope vasovagal al volante.

Herrero ha señalado que la exposición al calor dentro del coche puede desencadenar una serie de reacciones fisiológicas que afectan a la circulación sanguínea y al estado de conciencia, con posibles consecuencias en la seguridad vial.

El efecto del calor en el organismo

Según ha explicado, el calor ambiental elevado puede provocar una "gran vasodilatación en todo el organismo", un proceso mediante el cual los vasos sanguíneos se dilatan y se reduce la presión arterial. Esta situación puede derivar en una pérdida de conocimiento si el cuerpo no es capaz de compensar los cambios.

La experta ha subrayado que el síncope vasovagal es un episodio de desmayo que puede aparecer de forma repentina en estas condiciones de calor extremo, especialmente cuando el vehículo ha estado expuesto al sol durante periodos prolongados.

En ese contexto, la pérdida de conciencia del conductor implica que deja de controlar el vehículo, lo que puede permitir que el coche continúe su marcha sin supervisión, incrementando el riesgo de accidente.

Síntomas previos y señales de alerta

Antes de que se produzca un episodio más grave, pueden aparecer distintos síntomas que actúan como señales de aviso. Entre ellos, Herrero ha mencionado el acaloramiento, el dolor de cabeza y el malestar general.

También ha descrito una sensación intensa de calor que puede ir acompañada de escalofríos, un mecanismo del organismo para intentar regular la temperatura corporal. Estos signos pueden indicar que el cuerpo está teniendo dificultades para adaptarse al entorno térmico.

Cuando estas condiciones se prolongan y el organismo no logra compensarlas, puede producirse la pérdida de conocimiento. En los casos más extremos, ha advertido, la exposición continuada al calor puede derivar en situaciones de riesgo vital.

Riesgo añadido durante la conducción

Además de los efectos físicos directos, la experta ha advertido de que el calor también puede influir en la capacidad de atención del conductor. La somnolencia y la pérdida de concentración se suman a los factores de riesgo en la carretera durante episodios de altas temperaturas.

Este conjunto de síntomas no solo afecta al bienestar del conductor, sino que también incrementa la probabilidad de cometer errores al volante, especialmente en trayectos largos o tras permanecer un tiempo en un vehículo caliente.

Medidas de prevención en el vehículo

Para reducir estos riesgos, Herrero ha recomendado una serie de medidas preventivas antes y durante los desplazamientos. Entre ellas, destaca la importancia de ventilar el vehículo antes de entrar si ha estado expuesto al sol.

También aconseja poner en marcha el aire acondicionado para disminuir la temperatura interior lo antes posible y mantener una hidratación adecuada, bebiendo agua de forma frecuente y en pequeñas cantidades durante el viaje.

Asimismo, sugiere el uso de ropa ligera y transpirable, así como la protección de la cabeza para minimizar el impacto del calor. Estas medidas buscan reducir la carga térmica sobre el organismo y evitar situaciones de riesgo durante la conducción.