Los suplementos que no pueden faltar en tu botiquín este verano

Las vacaciones son sinónimo de descanso, nuevas experiencias y, en muchos casos, cambios en la alimentación y los horarios. Sin embargo, estos cambios también pueden pasar factura a nuestro sistema digestivo. Comidas más abundantes, alimentos desconocidos, agua de diferente procedencia o largos desplazamientos pueden favorecer molestias gastrointestinales que empañen unos días destinados al disfrute.

Aunque ningún suplemento sustituye la atención médica cuando es necesaria, contar con algunos productos específicos en el botiquín de viaje puede ayudar a prevenir o aliviar problemas digestivos frecuentes.

Problemas gastrointestinales

Durante los viajes se combinan varios factores de riesgo: cambios bruscos en la dieta, consumo de alimentos más grasos o condimentados, alteraciones de los horarios habituales de comida y exposición a microorganismos diferentes a los habituales.

Como consecuencia, pueden aparecer diarrea del viajero, estreñimiento, hinchazón abdominal, digestiones pesadas, gases o molestias estomacales.

En este sentido, la recomendación pasa por aliviar los ardores y la gastritis a través de un suplemento como Gastroplus de MundoNatural. Destaca sobre el resto por su composición en Aloe vera, una de las plantas más utilizadas para el cuidado de las funciones digestivas. Favorece la digestión, fortalece y ayuda a reparar la mucosa gastrointestinal, con gran efecto reparador a nivel de mucosas, depurativo y sobre todo bajo nivel de toxicidad.

Para atender al estreñimiento del viajero o su opuesto, la diarrea del viajero, Regulax nos propone una fórmula que huye del efecto laxante y busca una reacción intestinal más natural. Su composición funciona porque combina extractos de plantas, fibras y enzimas, que ayudan al tránsito intestinal.

Probióticos: los grandes aliados del viajero

Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal.

Diversos estudios sugieren que determinadas cepas pueden ayudar a reducir el riesgo de diarrea asociada a los viajes y favorecer una recuperación más rápida tras alteraciones digestivas. Lo más efectivo es buscar un simbiótico que contenga tanto los prebióticos como los probióticos, es decir, las bacterias y su alimento. Simbioline Megaflora de MundoNatural nos garantiza con su fórmula la implantación de las bacterias vivas en el intestino. Gracias a la inulina y la Vitamina B6 este simbiótico marca la diferencia sobre sus competidores. Su toma puede ser durante el viaje cuando surja la problemática, aunque la mejor manera de prevenir es empezar a tomarlos antes de emprender el viaje y partir de vacaciones.

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