La Fundación IDIS ha celebrado el XXVIII Encuentro, reuniendo a representantes de sus más de 100 entidades miembro, en la ciudad de Madrid. Un evento que ha congregado a las principales organizaciones y entidades del sector sanitario y sociosanitario privado que conforman la Fundación IDIS y donde se han abordado los hitos alcanzados por el sector en España. En esta edición, el invitado de honor ha sido Julio García Comesaña, coordinador de Gestión de la Innovación de la Vicesecretaría de Sanidad y Política Social del Partido Popular, que se ha centrado en su conferencia en las estrategias de salud digital, en la historia clínica interoperable y en el uso del dato sanitario. Comesaña es también diputado en el Parlamento de Galicia y fue consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia entre septiembre de 2020 y abril de 2024, periodo en el que impulsó la transformación digital del sistema sanitario, la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias de innovación de la comunidad autónoma.

El encuentro ha contado con la presencia telemática del presidente de IDIS, Fernando Campos, encargado de dar la bienvenida al encuentro y que destacó los proyectos estratégicos de la entidad que aportan avances en Salud Digital en el sector privado. Por un lado, incidió en la puesta en marcha de la historia clínica compartida (miHC), que ya suma 2,5 millones de accesos y 900.000 usuarios. Además, también hizo mención al proyecto de Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) y al de Inteligencia Artificial Nexo IA, cuya primera fase se presentó recientemente y en el que participan 46 compañías.

Tras la intervención de Fernando Campos, ha tomado la palabra la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, quien tuvo ocasión de presentar a los asistentes el lanzamiento del Espacio de Datos de la Sanidad Privada, que ya se encuentra preparado para la ingesta de datos de salud y para albergar catálogos de datos. Con esta iniciativa, la Fundación IDIS se posiciona como hub conector de los datos de la sanidad privada y para actuar como espacio de conexión con el SNS.