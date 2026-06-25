La hiperhidrosis axilar puede reducirse hasta en un 70% con tratamientos médicos específicos

Sudar es una función fisiológica esencial para regular la temperatura corporal. Sin embargo, cuando la producción de sudor es excesiva y aparece incluso en situaciones cotidianas o sin relación con el calor o el ejercicio físico, puede convertirse en un auténtico problema de salud. Esta condición, conocida como hiperhidrosis, afecta al bienestar físico, emocional y social de quienes la padecen.

Las personas con hiperhidrosis suelen experimentar una sudoración excesiva en zonas como las axilas, las manos o los pies, lo que puede interferir en actividades tan habituales como estrechar la mano, utilizar dispositivos electrónicos, practicar deporte o vestir determinadas prendas. En muchos casos, además de la incomodidad física, la afección provoca inseguridad, ansiedad y una disminución de la confianza en situaciones sociales y profesionales.

Tratamientos disponibles

La Dra. María Calvo, jefa de servicio de Dermatología y Medicina Estética de Olympia Quirónsalud, afirma que, aunque muchas personas conviven con este problema durante años pensando que no tiene solución, actualmente existen tratamientos médicos avanzados que permiten controlar eficazmente la actividad de las glándulas sudoríparas y reducir de forma notable la sudoración excesiva.

Según la especialista, entre las opciones disponibles se encuentran procedimientos que actúan directamente sobre las glándulas responsables de la producción de sudor, logrando una reducción de los síntomas y una mejora notable de la calidad de vida de los pacientes.

Antes de iniciar el tratamiento, el especialista realiza una valoración médica para confirmar el diagnóstico y determinar las zonas más afectadas. Posteriormente, el procedimiento se aplica de forma rápida, segura y mínimamente invasiva, sin necesidad de tiempo de recuperación, lo que permite al paciente retomar su actividad habitual de manera inmediata.

Mejora de la calidad de vida

"Los primeros resultados suelen apreciarse a los pocos días y alcanzan su máximo efecto aproximadamente dos semanas después del tratamiento. Los beneficios pueden mantenerse entre seis y doce meses, dependiendo de las características y necesidades de cada paciente", indica la dermatóloga.

Los estudios y la experiencia clínica demuestran que los diferentes tratamientos pueden reducir la sudoración hasta un 70 % en la mayoría de los casos. Más allá del control de los síntomas, uno de los principales beneficios es la mejora de la calidad de vida, especialmente en aquellas personas cuya actividad diaria, relaciones sociales o bienestar emocional se ven condicionados por el exceso de sudoración.

Olympia Quirónsalud dispone de tratamientos avanzados para el control de la hiperhidrosis en axilas, manos y pies, mediante un abordaje individualizado que permite adaptar cada procedimiento a las necesidades específicas de cada paciente. "El objetivo es ofrecer soluciones eficaces que ayuden a recuperar la comodidad, la confianza y el bienestar en el día a día", concluye la doctora.