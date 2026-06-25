Con la llegada del verano cambian los horarios, aumentan los desplazamientos y las comidas fuera de casa se vuelven más frecuentes. Este cambio de rutina también tiene un impacto directo en la alimentación. Según un estudio realizado por Ipsos, cerca del 40% de los españoles reconoce que cocina menos durante las vacaciones, una etapa en la que la improvisación suele ganar terreno frente a la planificación.

Aunque el verano suele asociarse a una alimentación más ligera y fresca, los expertos advierten de que esta época también puede favorecer hábitos menos saludables, como sustituir comidas completas por picoteos, reducir la organización de los menús semanales o descuidar la hidratación. Sin embargo, la temporada estival ofrece una oportunidad para incorporar más frutas y verduras de temporada y prestar mayor atención a la calidad de la dieta.

Las altas temperaturas incrementan las necesidades de agua del organismo, por lo que mantener una hidratación adecuada se convierte en una prioridad. Además de beber líquidos con frecuencia, los especialistas recomiendan aumentar el consumo de alimentos ricos en agua, como frutas y verduras, que ayudan a compensar las pérdidas derivadas del calor.

Claves para mantener una alimentación equilibrada en verano

Entre las recomendaciones más destacadas figura conservar una estructura básica de comidas, manteniendo cierta regularidad en el desayuno, la comida y la cena. Esta pauta ayuda a evitar el picoteo constante y favorece una mejor distribución de la energía a lo largo del día.

También resulta fundamental reforzar la hidratación. Llevar siempre una botella de agua y recurrir a alimentos refrescantes con alto contenido hídrico puede ayudar a prevenir la deshidratación y mejorar el bienestar general durante las jornadas más calurosas.

La planificación sigue siendo otro elemento clave. Contar con opciones saludables preparadas con antelación, especialmente en días de playa, excursiones o viajes, facilita el acceso a alimentos nutritivos y reduce la dependencia de alternativas menos equilibradas.

Una de las consecuencias directas de este desorden estival son los reflujos y malas digestiones. Incluir en nuestro botiquín de viaje un producto que alivie las principales dolencias gastrointestinales puede ser una buena elección que nos salve de muchos contratiempos estas vacaciones. Gastroplus de MundoNatural a base de aloe vera, una de las plantas más utilizadas para el cuidado de las funciones digestivas. Favorece la digestión, fortalece y ayuda a reparar la mucosa gastrointestinal, con gran efecto reparador a nivel de mucosas, depurativo y sobre todo bajo nivel de toxicidad.

Además, entre sus sustancias activas, contiene enzimas y coenzimas que ayudan a la digestión. Tiene poder como agente alcalinizador para contrarrestar la acidez excesiva, y ayuda a recuperar el pH del estómago. Además su poder regenerador ayuda a recuperar las mucosas intestinales y estomacales, algo muy importante en las úlceras, atacar solo la acidez sino también ayudar a regenerar los tejidos dañados.

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