Claves para prevenir las manchas en la piel durante el verano

Las manchas en la piel son una de las alteraciones cutáneas más comunes y afectan a personas de todas las edades. Aunque suelen hacerse visibles de forma gradual, su origen comienza mucho antes de que aparezcan en la superficie. Con la llegada del verano y el aumento de la exposición solar, los especialistas recuerdan la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar que estas marcas se desarrollen o se intensifiquen.

Una de las cuestiones menos conocidas es que las manchas no aparecen de un día para otro. La producción excesiva de melanina, el pigmento responsable del color de la piel, puede iniciarse meses o incluso años antes de que se perciba una diferencia de tonalidad. La radiación solar, los cambios hormonales o los procesos inflamatorios, como el acné, pueden desencadenar este proceso de forma silenciosa.

La protección solar diaria continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir la hiperpigmentación. Más allá de evitar quemaduras, el uso de protectores solares ayuda a frenar la aparición de nuevas manchas y evita que las ya existentes se oscurezcan. Además, potencia la eficacia de los tratamientos destinados a unificar el tono de la piel.

Otro aspecto importante es que los tratamientos despigmentantes requieren tiempo y constancia. Los resultados no suelen ser inmediatos y, dependiendo del activo utilizado, pueden tardar entre tres y seis meses en hacerse visibles. Por ello, mantener una rutina continuada es fundamental para obtener mejoras significativas. La crema Posidonia Antimanchas de Mediterraneus cubre las tres necesidades básicas y principales de esta rutina que son exfoliar, prevenir y aclarar. Su composición rica en extractos de magnolia y caléndula, aceites de babasú, sándalo, jojoba y girasol; ácido fítico, beta-sitosteroles y vitamina E nos proporciona la combinación perfecta para hacer desaparecer las manchas de la piel.

Como ingrediente específico para el efecto antimanchas, incorpora BIOGOMMAG, que actúa como agente exfoliante basado en el uso de la celulosa como exfoliante natural (tecnología Safe-Scrub™), proporcionando una suave exfoliación que reactiva el ciclo natural de renovación celular. Ayuda a combatir los signos prematuros del envejecimiento y a disminuir las manchas de la piel. Contiene vitamina E, que protege a las células y proteínas de la oxidación. Basado en celulosa, este producto sin conservantes crea un nuevo tipo de exfoliación que incorpora la tecnología Safe-Scrub™.

También persiste la idea errónea de que estos tratamientos deben suspenderse durante el verano. Sin embargo, muchos despigmentantes como el de Posidonia de Mediterraneus pueden seguir utilizándose durante los meses de más horas de luz siempre que se acompañen de una adecuada protección solar. En algunos casos se recomienda aplicarlos por la noche para minimizar la sensibilidad de la piel frente a la radiación ultravioleta.

Por último, las manchas no deben considerarse únicamente un problema estético. A menudo son el reflejo de una exposición solar acumulada, alteraciones hormonales o procesos inflamatorios previos. En este sentido, prestar atención a la salud de la piel y adoptar hábitos de cuidado adecuados puede ayudar no solo a prevenir la hiperpigmentación, sino también a mantener una piel más sana a largo plazo.