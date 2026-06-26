IVI detalla el funcionamiento del método ROPA y cómo la edad de cada mujer impacta en los resultados

El método ROPA, o Recepción de Óvulos de la Pareja, es una técnica de reproducción asistida para parejas de mujeres que desean participar activamente en el proceso reproductivo. En este tratamiento, una mujer aporta los óvulos, que se fecundan con semen de un donante anónimo. La otra mujer lleva a cabo la gestación, creando un vínculo biológico distinto pero complementario con el bebé.

"El método ROPA permite que ambas mujeres participen en la maternidad desde roles diferentes, pero igual de importantes", explicó el doctor Guillermo Martínez Canillas, médico en IVI Valladolid. "Hace diez años era poco conocido. Hoy es una práctica habitual, impulsada por cambios sociales, legales y por el deseo de implicación de ambas mujeres en la maternidad", añade.

El tratamiento combina preferencias de la pareja y criterios médicos. La mujer que aporta los óvulos se selecciona según su edad ovárica, preferiblemente menor de 35 años, la reserva ovárica medida por hormona antimülleriana y recuento de folículos, y la ausencia de enfermedades genéticas transmisibles. La gestante se selecciona según la salud uterina, la adecuación del endometrio y la minimización de riesgos obstétricos relacionados con hipertensión, diabetes, trombofilias u obesidad. "La información médica permite que la pareja tome decisiones conscientes y seguras sobre los roles", añadió Martínez Canillas.

La edad influye de manera distinta en cada mujer. La edad de la donante determina la probabilidad de embarazo porque afecta la calidad ovocitaria y embrionaria. La edad de la gestante condiciona la seguridad del embarazo y los riesgos obstétricos. "La capacidad de lograr la gestación depende del ovario de la donante y la de llevarlo con seguridad depende del útero de la gestante y su estado de salud. Son factores independientes que deben evaluarse conjuntamente", señaló Martínez Canillas.

Las tasas de éxito del método ROPA son comparables a las de la ovodonación convencional cuando las condiciones clínicas son óptimas. "Si la mujer que aporta los óvulos tiene menos de 35 años y no existen otros factores reproductivos relevantes, las tasas de éxito pueden ser muy similares a las de la ovodonación convencional", afirma el doctor Martínez Canillas. Cada caso requiere un estudio individualizado que considere la reserva ovárica, la calidad embrionaria, la salud uterina y otros factores médicos.

Además de los aspectos técnicos, las parejas plantean preguntas emocionales y familiares. Entre las más frecuentes se incluyen: de quién es biológicamente el bebé, si es posible intercambiar roles en un segundo embarazo, cómo influye la gestante en el desarrollo del bebé, si el método ROPA tiene más riesgo que una FIV convencional y qué ocurre si la pareja se separa. IVI ofrece acompañamiento desde la primera consulta, con información clara sobre los intentos posibles y apoyo psicológico especializado.

Hace una década, el método ROPA era poco conocido. El experto indica que hoy es una alternativa consolidada en la reproducción asistida. "Cada vez más parejas llegan con decisión meditada y con la intención de participar juntas en la maternidad. Nuestro papel es acompañarlas con rigor médico y sensibilidad", concluyó el doctor Guillermo Martínez Canillas.