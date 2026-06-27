El alimento cotidiano que dispara la inflamación intestinal

Una nueva investigación científica arroja luz sobre las causas biológicas que explican por qué la carne roja puede agravar la enfermedad inflamatoria intestinal. El estudio, desarrollado por expertos de la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos, abre la puerta a nuevas estrategias para mitigar el impacto de esta dolencia crónica mediante alternativas dietéticas protectoras.

Los resultados, publicados recientemente en la revista especializada Cellular and Molecular Gastroenterology, revelan diferencias sustanciales dependiendo del tipo de dieta. En los ensayos realizados, los investigadores descubrieron que los modelos experimentales alimentados con una dieta a base de carne de res desarrollaron cuadros de inflamación intestinal mucho más graves. Por el contrario, aquellos sujetos que consumieron proteína de guisante mostraron únicamente síntomas leves.

Durante las últimas décadas, los diagnósticos de esta patología han experimentado un notable incremento a nivel mundial. Esta tendencia alcista ha discurrido de forma paralela al aumento del consumo de proteína animal, con especial incidencia de la carne roja. Aunque trabajos médicos previos ya habían establecido una relación epidemiológica entre la ingesta de estos alimentos y un mayor riesgo de sufrir recaídas, el mecanismo biológico subyacente constituía una incógnita para la comunidad científica.

Diversas fuentes proteicas

Para desentrañar esta relación y mejorar la nutrición clínica de los pacientes, el equipo investigador sometió a análisis dietas configuradas con diversas fuentes proteicas. Entre los alimentos estudiados se incluyeron la carne de vacuno, los huevos, los lácteos, la soja y los guisantes. Las pruebas se llevaron a cabo en diversos modelos de la patología y arrojaron resultados concluyentes: la proteína de res siempre provocó la inflamación más severa, mientras que la proteína de guisante mitigó los daños. Estos hallazgos se mantuvieron consistentes en todas las variables, con total independencia del sexo de los especímenes.

El estudio subraya que el origen de las proteínas desempeña un papel determinante en el equilibrio de la salud digestiva. Según apuntan los autores, las variaciones en la gravedad de la inflamación parecen estar dictadas por la interacción de los microbios intestinales con la barrera del intestino y los ácidos biliares, una dinámica que puede fomentar o atenuar el daño en los tejidos.