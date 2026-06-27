El ultrasonido transcraneal, nueva esperanza para recuperar la movilidad tras un ictus

Tras un ictus isquémico, muchas personas presentan dificultades para realizar movimientos coordinados, especialmente al caminar. En este contexto, la estimulación transcraneal por ultrasonidos (ETS) se está investigando como una posible estrategia terapéutica para mejorar la recuperación motora, aunque los mecanismos biológicos que explican estos efectos aún no se comprenden del todo.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Yanshan (China), liderado por Yi Yuan, ha explorado este enfoque en un estudio publicado en la revista JNeurosci. El trabajo se ha centrado en analizar cómo el ultrasonido transcraneal podría influir en la actividad cerebral durante el movimiento y contribuir a la recuperación funcional tras un ictus.

Un modelo animal para estudiar la recuperación motora

Para investigar estos efectos, los científicos utilizaron un modelo de ratón con ictus isquémico. El objetivo era observar cómo la estimulación mediante ultrasonidos interactuaba con el cerebro durante la actividad motora, especialmente durante la marcha.

Durante el experimento, se registró la actividad de la corteza cerebral, la región responsable del control del movimiento, mientras los animales caminaban. Paralelamente, se aplicó ultrasonido transcraneal en las áreas cerebrales afectadas por el ictus durante un periodo de una semana.

Mejoras en la marcha y en la conectividad cerebral

Los resultados mostraron que la aplicación de ultrasonidos contribuyó a una mejora en la marcha de los ratones. Además, los investigadores observaron una recuperación en la comunicación entre distintas redes corticales del cerebro, que se habían visto alteradas por el ictus.

Estas mejoras en la conectividad cerebral se asociaron directamente con las mejoras conductuales observadas en los animales, lo que sugiere una relación entre la reorganización de las redes neuronales y la recuperación de la función motora.

Un posible mecanismo de acción aún por confirmar

Según los autores del estudio, estos hallazgos apuntan a que el ultrasonido podría actuar sobre mecanismos neuronales implicados en la coordinación motora, favoreciendo la reorganización de circuitos cerebrales dañados tras un ictus.

No obstante, los investigadores subrayan que estos resultados se han obtenido en modelos animales y que todavía son necesarios estudios más avanzados antes de poder confirmar su eficacia y seguridad en humanos.

Un campo en desarrollo

Aunque todavía se encuentra en fase experimental, la estimulación transcraneal por ultrasonidos se suma a otras líneas de investigación centradas en la neurorrehabilitación tras un ictus. Su potencial para modular la actividad cerebral de forma no invasiva la convierte en una herramienta prometedora, pero aún pendiente de validación clínica en pacientes.