Cómo introducir alimentos al bebé: una "etapa clave" para evitar enfermedades

La nutrición durante los primeros 1.000 días de existencia de un ser humano, con especial énfasis en el año inicial, tiene un impacto decisivo en el bienestar y en el riesgo de desarrollar diferentes patologías. Según los expertos, estas consecuencias no solo se observan en la infancia y la adolescencia, sino que también dejan una huella profunda en la edad adulta y en las personas mayores, marcando su calidad de vida.

Así lo han advertido de manera conjunta la Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité de Nutrición y Lactancia Materna, y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (Seghnp). Ambas instituciones médicas de referencia en España han decidido sumarse a una relevante campaña a nivel europeo enfocada en la mejora de las pautas de alimentación en los más pequeños, una iniciativa promovida originalmente por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (Espghan).

Alimentación complementaria

La coordinadora del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP, la doctora Rosaura Leis, ha detallado la relevancia de este periodo de transición en la dieta de los bebés. "Tras la época de lactancia, la introducción progresiva de alimentos distintos supone una etapa clave para sentar las bases de una relación saludable con la alimentación y contribuir a prevenir problemas de salud presentes y futuros", indicó la especialista.

Este periodo de transición, comúnmente conocido como alimentación complementaria, representa frecuentemente una de las etapas que mayores dudas y temores suscita entre madres y padres primerizos. Entre las inquietudes más recurrentes en las consultas diarias, destacan el momento idóneo para empezar a ofrecer nuevos productos, si existe algún orden estricto o recomendado para ir introduciéndolos en el menú diario, o cuál es la manera más segura de incorporar alimentos potencialmente alérgenos sin poner en riesgo la integridad del niño.

Los padres buscan asegurar un aporte adecuado de minerales esenciales como el hierro durante esos delicados primeros años, así como saber qué bebidas son las más convenientes o cómo encajar de manera segura las dietas vegetarianas y veganas, que cada vez cuentan con más adeptos, dentro del esquema nutricional infantil.

Para facilitar la labor del personal médico y ayudar al equipo pediátrico a solventar todas estas cuestiones con la mayor precisión, la campaña paneuropea pone a disposición de los pediatras y de los profesionales de enfermería pediátrica un generoso abanico de recursos y herramientas prácticas. Todo este material está escrupulosamente fundamentado en la evidencia científica más actualizada, garantizando que el asesoramiento ofrecido a las familias cuente con el máximo rigor clínico.

Como conclusión, la doctora Leis hizo hincapié en el inmenso valor del trabajo diario en los ambulatorios. "La consulta pediátrica es el lugar donde las familias buscan orientación y resuelven muchas de sus dudas sobre alimentación", señaló. Por este motivo, incidió en que "contar con herramientas prácticas, rigurosas y adaptadas a nuestro contexto permite reforzar el consejo nutricional y acompañar a padres y cuidadores en una etapa especialmente importante para la salud de sus hijos".