Alerta en las costas europeas por el aumento de la temida "bacteria carnívora"

A pocos días de que las costas españolas alcancen su máximo de afluencia, resurgen las alertas sobre la bacteria Vibrio, en especial su variante más agresiva, Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la "bacteria carnívora".

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha advertido de un incremento del riesgo de infecciones durante el verano, especialmente en episodios de altas temperaturas y en aguas costeras poco profundas. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de un patrón estacional vinculado a las condiciones climáticas.

Las bacterias del género Vibrio habitan de forma natural en aguas salobres, como estuarios y zonas costeras donde confluyen ríos y mar. Aunque existen más de un centenar de especies, solo unas pocas representan un peligro para la salud humana.

La infección puede producirse principalmente por dos vías: el consumo de marisco crudo o poco cocinado, especialmente ostras y moluscos bivalvos, o el contacto de una herida abierta, como un tatuaje reciente o un corte.

En la mayoría de los casos, la infección se manifiesta como una gastroenteritis con síntomas como náuseas, diarrea, fiebre y malestar general. Sin embargo, cuando la entrada se produce a través de una herida, el cuadro puede agravarse rápidamente. Según informa Euronews, en situaciones severas puede derivar en fascitis necrosante, una destrucción acelerada de los tejidos que explica el apodo de 'bacteria carnívora'. Si la infección progresa, el microorganismo puede alcanzar el torrente sanguíneo y provocar sepsis. En los casos más extremos, incluso se ha llegado a la amputación de la extremidad afectada.

El riesgo no es igual para toda la población. Las personas con el sistema inmunitario debilitado, enfermedades hepáticas crónicas, diabetes o edad avanzada son más propensas a sufrir complicaciones. En individuos sanos, la infección suele resolverse sin mayores consecuencias, pero el problema radica en que muchos integrantes de los grupos vulnerables no son conscientes del peligro. Las tasas de mortalidad en casos de sepsis por Vibrio vulnificus oscilan entre el 18% y el 50%, según datos de investigadores en salud pública.

Europa registró una media anual de 126 casos

Las cifras reflejan una tendencia preocupante. Entre 2014 y 2017, Europa registró una media anual de 126 casos. Sin embargo, en 2018, un año marcado por una intensa ola de calor, la cifra ascendió a 445, más del triple. Los países del entorno del Mar Báltico concentran la mayoría de los contagios debido a sus condiciones, que facilitan la expansión: baja salinidad y temperaturas elevadas.

Además, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala que la temperatura superficial del mar en Europa ha aumentado entre cuatro y siete veces más rápido que la media global en las últimas décadas, lo que favorece la expansión geográfica de estas bacterias.