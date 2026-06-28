El mito de la comida vegana: un estudio revela que tiene el doble de aditivos

Un estudio pionero sobre productos de supermercado realizado por el Instituto Joseph Whittaker para la Nutrición Óptima, en el Reino Unido, ha revelado que la comida vegana incluye muchos más compuestos añadidos. En concreto, el trabajo publicado en la revista Food Additives & Contaminants detalla que las opciones vegetales contienen el doble de aditivos que sus equivalentes de origen animal.

Los investigadores analizaron 71 pares de artículos similares en un supermercado británico a finales del mes de octubre. Emparejaron las distintas opciones basándose en factores determinantes como el envase, el tamaño y la presentación. Así, compararon la leche de almendras con la leche de vaca tradicional, los brownies veganos con los convencionales o las alternativas cárnicas con la carne real. Todos los artículos del primer grupo se comercializaban específicamente como alimentos de origen vegetal y aptos para veganos.

Casi 200 aditivos

Los resultados extraídos fueron contundentes. El número total de aditivos en los productos de origen vegetal ascendió a 199, frente a los apenas 100 de las versiones de origen animal. Además, la lista de ingredientes era mucho más larga en la gama vegetal, alcanzando los 1.566 componentes, en comparación con los 1.110 de su contraparte. También se identificaron 39 números E en las opciones veganas frente a 31 en las tradicionales. La gran diferencia de estos indicadores fue especialmente notable en los sustitutos de lácteos, pescados y carnes.

Pese a estos datos, el autor principal del estudio, el profesor Joseph Whittaker, ha querido matizar el riesgo. "Encontramos aproximadamente el doble de aditivos alimentarios en la muestra total de productos de origen vegetal en comparación con los de origen animal. Sin embargo, aunque encontramos que los productos de origen vegetal contenían más aditivos alimentarios, esto no implica necesariamente un mayor riesgo para la salud", explicó. Whittaker subrayó que todos los compuestos analizados cumplen con la estricta normativa de seguridad alimentaria británica.

El mercado de estos productos no deja de crecer en Occidente. Las encuestas elaboradas en el Reino Unido reflejan una caída en el consumo de carne durante la última década, mientras que en Estados Unidos el porcentaje de adultos que siguen una dieta basada en plantas ha subido de forma sostenida. Asimismo, el número de ciudadanos flexitarianos sigue una marcada tendencia al alza en toda Europa.

La moda de la 'etiqueta limpia'

Este indudable auge de la comida vegana coincide con una preocupación cada vez mayor de los ciudadanos por lo que ingieren. Según el propio investigador, el estudio llega en un momento clave debido a la moda de la etiqueta limpia. Muchos consumidores buscan alternativas vegetales creyendo que son más sanas, pero a la vez intentan esquivar los alimentos ultraprocesados por sus posibles efectos nocivos para la salud a medio y largo plazo.

Los autores reconocen que la principal limitación de la investigación realizada es el reducido tamaño de la muestra, centrada en un único establecimiento. Por ello, sugieren que en el futuro se replique el trabajo evaluando diferentes países y marcas. "Es posible que muchos de estos productos estén altamente procesados, y que las personas que adoptan una dieta basada en plantas terminen consumiendo alimentos muy refinados", concluyó Whittaker, advirtiendo sobre la necesidad de estudiar a fondo esta paradoja nutricional.