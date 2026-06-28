El verdadero motivo por el que la grasa dispara el colesterol

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego ha logrado un importante avance médico que arroja luz sobre los mecanismos del metabolismo humano. Según un estudio recientemente publicado en la revista Nature, los científicos han descubierto una vía biológica oculta que explica por qué una dieta rica en grasas merma de forma progresiva la capacidad del organismo para eliminar el colesterol LDL de la sangre, comúnmente conocido como colesterol malo.

El hígado ejerce una función primordial como el principal órgano encargado de depurar el torrente sanguíneo. Para llevar a cabo esta limpieza, las células hepáticas emplean una serie de receptores de LDL ubicados en su superficie. Estos elementos actúan como verdaderos puntos de anclaje que capturan las partículas nocivas y las introducen en el interior de la célula para que puedan ser procesadas y eliminadas. La eficacia de este proceso metabólico depende directamente de la cantidad de receptores disponibles; de hecho, los tratamientos convencionales como las estatinas basan su eficacia en preservar o multiplicar dichos receptores en el hígado.

El problema en la labor de limpieza

La investigación, que se ha desarrollado combinando modelos animales y cultivos de células humanas, revela la existencia de un mecanismo silencioso que boicotea esta labor de limpieza. Los expertos han constatado que el exceso de grasas en la dieta provoca la activación inusual de una proteína denominada Ral. A medida que esta proteína incrementa su actividad, el número de receptores disponibles en la superficie celular disminuye de manera drástica, lo que desemboca irremediablemente en un cuadro de hipercolesterolemia.

El hallazgo clave del equipo dirigido por el doctor Alan Saltiel reside en que esta progresiva pérdida de receptores depende en última instancia de la acción de una enzima específica: la catepsina A (CTSA). Durante los experimentos, los investigadores demostraron que al administrar un inhibidor diseñado para bloquear la CTSA, los receptores recuperaban su estabilidad, lo que permitía reducir de forma significativa los niveles de lípidos circulantes en la sangre de los ratones analizados.

Lo esperanzador de este descubrimiento es su potencial aplicación clínica a corto plazo. Habitualmente, el desarrollo de un nuevo compuesto tras un hallazgo biológico requiere décadas de trabajo. Sin embargo, en esta ocasión ya existe un inhibidor de la enzima que fue desarrollado inicialmente para tratar la insuficiencia cardíaca. Aunque aquel proyecto se detuvo por motivos puramente estratégicos, el compuesto ya superó con éxito los ensayos clínicos de fase 1, demostrando ser completamente seguro para el consumo humano.