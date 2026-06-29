Por qué el verano dispara las migrañas y cómo prevenirlas

Con la llegada del verano, muchas personas notan que los dolores de cabeza aparecen con más frecuencia o que las migrañas se vuelven más intensas. Aunque suele pensarse que el calor es el responsable directo, los especialistas señalan que la relación es más compleja.

Las altas temperaturas rara vez provocan por sí solas una cefalea. En realidad, el calor actúa como un factor que favorece otros procesos capaces de desencadenar el dolor. Uno de los más importantes es la deshidratación. Durante los días calurosos, el organismo pierde más agua y sales minerales a través del sudor. Si estas pérdidas no se compensan adecuadamente, pueden aparecer dolores de cabeza e incluso crisis de migraña en personas predispuestas.

Sin embargo, la deshidratación no es el único factor implicado. La intensa exposición a la luz solar también puede desempeñar un papel relevante. Muchas personas con migraña presentan una sensibilidad especial a la luz, por lo que pasar varias horas bajo el sol o en ambientes muy luminosos puede favorecer la aparición de una crisis.

Las condiciones meteorológicas propias del verano también parecen influir. Diversos estudios han observado que los cambios en la humedad ambiental y las variaciones de la presión atmosférica, frecuentes durante tormentas o cambios bruscos de tiempo, se asocian con un mayor riesgo de migrañas en algunas personas.

Hábitos que empeoran la situación

A estos factores se suman hábitos habituales durante las vacaciones. Dormir menos o cambiar los horarios de sueño, modificar las rutinas de alimentación, consumir alcohol con mayor frecuencia, realizar viajes largos o practicar ejercicio físico intenso bajo el calor son situaciones que pueden actuar como desencadenantes de cefaleas y migrañas.

Las investigaciones más recientes sugieren además que las olas de calor, los altos niveles de radiación ultravioleta y determinados contaminantes atmosféricos podrían aumentar la probabilidad de sufrir migrañas en individuos especialmente sensibles.

Las personas que ya padecen migraña son quienes parecen mostrar una mayor vulnerabilidad a estos cambios ambientales. No obstante, cualquier persona puede experimentar dolores de cabeza relacionados con la deshidratación o el agotamiento por calor, incluso sin antecedentes previos.

Prevenir la mejor medicina

Para prevenir estos episodios, los expertos recomiendan mantener una hidratación adecuada durante todo el día, aumentar el consumo de líquidos cuando las temperaturas son especialmente elevadas o se realiza actividad física, y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales de la jornada.

Ayudar a nuestros hígado a realizar las más de 500 funciones que realiza sin descanso es una buena manera de trabajar en la prevención de las cefaleas y migrañas. La deficiencia en la depuración de la histamina a nivel hepático puede estar detrás de cefaleas y migrañas. Y es que la histamina de los alimentos se degrada en el intestino mediante la enzima Diamino Oxidasa (DAO), Si existe un déficit de esta enzima, la histamina no se elimina y viaja por el torrente sanguíneo y se acumula en el plasma. Al llegar a las arterias cerebrales, genera una entrada masiva de sangre e inflamación neurogénica, activando la migraña

Por eso contar con un buen depurativo que trabaje tanto en la fase 1 como en la fase 2 de la detoxificación es una herramienta real y eficiente para luchar contra los dolores de cabeza.

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